Reabren el campo de golf del parque La Florida en Bogotá

Bogotá D.C

El campo de golf del Parque La Florida vuelve a abrir sus puertas. A partir de este martes 1 de septiembre, los aficionados a esta disciplina podrán utilizar nuevamente este escenario, después del proceso de recuperación técnica adelantado durante los últimos meses por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), en articulación con la Federación Colombiana de Golf.

Desde mayo, la Federación Colombiana de Golf ha acompañado las labores de alistamiento, mantenimiento y recuperación progresiva del campo mediante un permiso temporal otorgado por el IDRD. Este proceso permitió avanzar en la recuperación técnica del escenario, que continúa bajo seguimiento del Instituto.

“Recuperar este campo significaba hacerlo de manera responsable, con el acompañamiento técnico necesario y preservando su carácter de bien público. Desde el IDRD queremos que más personas encuentren aquí una oportunidad para acercarse al golf y disfrutar de un escenario deportivo que le pertenece a Bogotá”, afirmó Daniel García Cañón, director del IDRD.

La articulación buscó, además, preservar una de las características más importantes de La Florida: su condición de campo público y puerta de entrada al golf para nuevos públicos. La Federación lo presenta actualmente como un campo público de nueve hoyos, par 36, disponible para jugar y entrenar sin necesidad de membresía.

¿Cómo acceder al campo?

La reapertura contempla nuevas tarifas, con un ajuste moderado orientado a contribuir a la sostenibilidad y operación del escenario, de igual manera, aumentarán las posibilidades para que nuevos públicos conozcan y practiquen esta disciplina.

Durante años, La Florida ha representado una alternativa de acceso al golf para personas y familias que no necesariamente hacen parte de clubes privados. La propia Federación ha destacado el papel del escenario como una puerta de entrada al golf para personas que, por cercanía o recursos, no tienen acceso a clubes privados.

“Queremos que cada persona que llegue al campo encuentre un escenario bien cuidado, seguro, formal y listo para disfrutar del golf. Estos recursos nos permitirán seguir sosteniendo el mantenimiento y la operación que requiere un escenario de estas características, para que el campo de golf pueda mantenerse como un espacio público de calidad y al servicio de todas y todos”, destacó Fabio Villamizar Zurek, presidente de la Federación Colombiana de Golf.

A partir del 1 de septiembre, el escenario estará nuevamente disponible para la práctica del golf. La ciudadanía podrá consultar en los canales oficiales de la Federación Colombiana de Golf la información actualizada sobre horarios de servicio, tarifas, reservas, condiciones de ingreso y demás aspectos de la operación.