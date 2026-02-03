“El estado de la grama de El Campín es inaceptable”: director del IDRD

El director del IDRD, Daniel García Cañón, se refirió en las últimas horas a la polémica por el estado de la gramilla del Estadio El Campín en Bogotá. En ese sentido, el funcionario aseguró que el estado de la gramilla "es inaceptable" y anunció que mañana se realizará una visita técnica para evaluar la situación.

#BOGOTÁ | Daniel García, director del IDRD, aseguró que el "estado de la grama de El Campín es inaceptable" y afirmó que mañana se realizará una visita técnica al estadio para evaluar la cancha y tomar decisiones. https://t.co/R0kxQZ2KMp pic.twitter.com/a8jkIIsrDn — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) February 3, 2026

”Nuestra tarea es proteger el escenario, que es un patrimonio de la ciudad. El IDRD, por instrucciones del alcalde Galán, ya inició un proceso en el marco contractual para revisar el cumplimiento de la APP en lo relativo al mantenimiento del campo de juego“, dijo el director.

Asimismo, el director indicó que la empresa Sencia tiene la obligación de mantener la cancha, al menos en el mismo estado en el que la recibió. “De lo contrario, habrá sanciones contempladas en el contrato de la APP”, agregó García Cañón.