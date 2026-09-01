En tiempo récord Policía recupera vehículo que había sido robado con un bulldog francés adentro

Bogotá D.C

En horas de la mañana de este jueves 1 de septiembre, la Policía Metropolitana atendió el llamado de un ciudadano y logró capturar a un presunto delincuente que habría participado en el hurto de un vehículo donde se encontraba una mascota.

Los hechos se presentaron en el barrio Palo Blanco de la localidad de Engativá. Mientras la víctima llegaba en su automóvil a su vivienda, fue abordada de manera violenta por varias personas quienes, mediante la modalidad de atraco, la intimidaron y la despojaron del vehículo, huyendo del sitio con este y con ‘Draco’, un perro de raza Bulldog Francés que se encontraba dentro del automóvil en el momento del robo.

El ciudadano dio aviso oportuno a través de la línea 123 y, de manera inmediata, se activó un plan candado con varias patrullas de la Estación de Policía Aeropuerto y de la localidad de Engativá. Esta rápida reacción permitió, aproximadamente 20 minutos después, ubicar e interceptar, en inmediaciones del Puente Aéreo, el vehículo y la mascota.

Durante el procedimiento fue capturado uno de los presuntos responsables de este hecho. Asimismo, se logró recuperar el automotor y a la mascota, la cual fue devuelta a su propietario.

El ciudadano detenido y los elementos recuperados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación.