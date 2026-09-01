Presidente del Metro de Bogotá plantea tren regional para conectar Boyacá y Bogotá

El presidente del Metro de Bogotá, Leónidas Narváez, destacó en Paipa la necesidad de avanzar en una visión integrada del transporte ferroviario en Colombia y aseguró que una conexión entre Boyacá y Bogotá podría desarrollarse mediante un tren de cercanías o regional, más que a través de un sistema de metro.

El funcionario señaló que el crecimiento de la población y de la demanda de carga hará necesario buscar nuevas alternativas de transporte. «...Los modos ferroviarios son unos sistemas propicios para el manejo de grandes cargas, grandes volúmenes de pasajeros y grandes distancias...», afirmó Narváez, quien también consideró importante que estos sistemas se articulen con la red vial nacional.

Frente a la propuesta de construir un tren de alta velocidad entre Boyacá y Bogotá, el presidente del Metro de Bogotá insistió en que el primer paso debe ser estructurar adecuadamente el proyecto, evaluar diferentes alternativas y establecer costos reales que permitan definir su viabilidad financiera, jurídica y técnica.

Narváez, también habló sobre los avances de la Primera Línea del Metro de Bogotá, cuyo proyecto supera el 82 por ciento de ejecución y avanza hacia la integración de sus diferentes componentes. Además, calificó como un hito de la ingeniería colombiana la culminación de la estructura del puente ferroviario de la avenida Caracas sobre la calle 26, una infraestructura de 215 metros que permitirá el paso de los trenes entre las estaciones 13 y 14.