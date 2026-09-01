Gobernador Carlos Amaya define los seis nuevos funcionarios

Completa la renovación de su gabinete en Boyacá: seis nuevos funcionarios asumirán Turismo, TIC, Agricultura, Salud, Integración Social e IDEBOY

Boyacá

Tras el anuncio del gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, sobre la salida de seis integrantes de su gabinete departamental, fueron definidos los funcionarios que asumirán el liderazgo de estas dependencias y entidades de la administración seccional.

Los nuevos nombramientos corresponden a las secretarías de Turismo, TIC, Agricultura, Salud e Integración Social, además de la gerencia del Instituto de Fomento y Desarrollo de Boyacá, IDEBOY.

Secretaría de Turismo: Laura Andrea Bello Porras

Laura Andrea Bello Porras asumirá nuevamente la Secretaría de Turismo de Boyacá. Es abogada de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, especialista en Derecho Constitucional y con formación de maestría en Desarrollo Rural.

Bello Porras ya había ocupado esta misma dependencia durante 2022, en la administración del entonces gobernador Ramiro Barragán. También se desempeñó como directora de Juventud de la Gobernación de Boyacá.

Secretaría de las TIC: José Gustavo Morales Guarín

La Secretaría de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones estará a cargo de José Gustavo Morales Guarín, ingeniero y servidor público con experiencia en la administración departamental.

Morales Guarín estuvo vinculado a la Gobernación de Boyacá como director de la Oficina de Transparencia y enlace de integridad, desde donde participó en estrategias relacionadas con transparencia, rendición de cuentas y políticas antitrámites.

Secretaría de Agricultura: Andrés Leonardo Becerra Bonza

Andrés Leonardo Becerra Bonza asumirá la Secretaría de Agricultura. Es ingeniero y cuenta con experiencia en el sector agropecuario y en procesos relacionados con el desarrollo rural del departamento.

Su trayectoria ha estado vinculada con la planeación y el fortalecimiento del sector productivo, así como con iniciativas orientadas a la tecnificación de las actividades agrícolas y pecuarias.

Secretaría de Salud: Gloria Yaneth Manrique Abril

La Secretaría de Salud será asumida por Gloria Yaneth Manrique Abril, fisioterapeuta, especialista en Gerencia de Instituciones de Salud y en Auditoría de Salud, además de contar con una maestría en Administración en Salud.

Manrique Abril tiene una amplia trayectoria en el sector hospitalario. Ha ocupado cargos directivos en diferentes Empresas Sociales del Estado de Boyacá y otras regiones, entre ellas el Hospital Regional del Valle de Tenza, el Hospital Regional de Moniquirá, el Hospital Santa Marta de Samacá y el Hospital de Socha.

Secretaría de Integración Social: Angie Daniela Lozano Cervera

En la Secretaría de Integración Social estará Angie Daniela Lozano Cervera, psicóloga, especialista en Estudios Feministas y de Género y con formación de maestría en Intervenciones Sociales y Educativas de la Universidad de Barcelona.

Su experiencia profesional ha estado enfocada en la defensa de los derechos de las mujeres, la inclusión social y el fortalecimiento de los procesos de participación femenina.

Anteriormente se desempeñó como directora de Mujer e Inclusión Social de la Gobernación de Boyacá.

Gerencia del IDEBOY: Leidy Lorena Sánchez Sánchez

Finalmente, Leidy Lorena Sánchez Sánchez asumirá la gerencia del Instituto de Fomento y Desarrollo de Boyacá, IDEBOY, en reemplazo de Héctor Wilson Castelblanco.

Sánchez Sánchez es abogada y ha desempeñado funciones como asesora del despacho del gobernador. Además, cuenta con experiencia relacionada con el IDEBOY, al haber ejercido la representación del gobernador ante el Consejo Directivo de la entidad mediante delegación.

Cristian Camilo Tibaduiza Cristancho, asesor de Despacho.

Con estos nombramientos, el gobernador Carlos Amaya completa la renovación de seis posiciones que estarán por los 14 meses que quedan de su periodo.