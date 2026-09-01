Nueva Licorera de Boyacá producirá un millón de botellas de licor para Santander

La Nueva Licorera de Boyacá busca cerrar nuevos acuerdos de maquila con otras licoreras del país

Boyacá

La Nueva Licorera de Boyacá comenzó la producción de licores para el departamento de Santander, como parte de un contrato de maquila que contempla la elaboración de hasta un millón de botellas durante los años 2026 y 2027.

El gerente de la entidad, William Vargas, explicó en diálogo con Caracol Radio que ya fue enviado el primer lote, compuesto por 180.000 botellas de Ron Comunera y Aguardiente Comunero, productos que serán comercializados exclusivamente en Santander.

“Después de meses de trabajo, de pruebas, de reuniones y de tener un convenio firmado con el departamento de Santander, estamos entregando nuestro primer envío de 180.000 botellas”, señaló.

El contrato establece que Santander entrega las fórmulas de sus productos, mientras que la Nueva Licorera de Boyacá se encarga de los procesos de fabricación y envasado. El lanzamiento de los dos productos está previsto para el 4 de septiembre en Santander, donde serán promocionados en diferentes eventos.

Vargas indicó que el acuerdo inicialmente tiene una duración de dos años y que la meta es producir un millón de botellas en ese periodo. Sin embargo, existe la posibilidad de extenderlo una vez se evalúe el comportamiento de los productos en el mercado.

Preparación

Para poner en marcha la producción, la Nueva Licorera de Boyacá adelantó durante cerca de ocho meses un proceso de adaptación y homologación. Entre las tareas estuvo la adecuación de las máquinas para trabajar con las botellas, tapas, corchos y etiquetas utilizadas por Santander.

El gerente destacó que este proceso permitió garantizar la compatibilidad de los equipos y las condiciones de calidad necesarias para la fabricación de los productos.

“Nos tomó cerca de ocho meses adaptarnos para producir los licores de Santander”, explicó Vargas, quien agregó que este conocimiento técnico también abre la posibilidad de establecer nuevos contratos con otros departamentos.

Nuevos contratos de maquila

La Nueva Licorera de Boyacá ya adelanta conversaciones con otras licoreras del país interesadas en utilizar su capacidad de producción. Aunque Vargas no reveló los nombres de los posibles nuevos aliados, aseguró que se encuentran en procesos de homologación y validación de calidad.

La expectativa es que antes de finalizar 2026 se concrete al menos un nuevo contrato de maquila y pueda realizarse una primera entrega.

Para Boyacá, este modelo de negocio representa ingresos adicionales, aprovechamiento de la capacidad instalada y generación de empleo. Además, según Vargas, las utilidades obtenidas por esta producción permanecerán en la Licorera y contribuirán al fortalecimiento de la empresa.

El gerente resaltó que la producción para Santander no representa una competencia directa para los productos de la Nueva Licorera de Boyacá, debido a que el Aguardiente Comunero y el Ron Comunera serán comercializados exclusivamente en ese departamento.