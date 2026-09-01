Precio y cotización del dólar en Venezuela HOY 1 de septiembre de 2026

El dólar estadounidense se ha convertido en uno de los principales referentes económicos en Venezuela. Pese a que, el país mantiene como moneda oficial el bolívar, la divisa internacional es utilizada de forma habitual.

Por ello, el Banco Central de Venezuela (BCV) publicó la cotización oficial del dólar para este 1 de septiembre de 2026, una tasa que también sirve de referencia para calcular el costo de algunos trámites y servicios que se liquidan en moneda extranjera.

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Banco Venezuela

El Banco Central de Venezuela (BCV) informó que la tasa oficial del dólar para este inicio de semana se ubicará en 798,32 bolívares venezolanos (VES) por cada dólar.

Lo que frente al reporte del 31 de agosto de 2026 permite entender que la moneda local ha tenido un movimiento decreciente en comparación con la divisa internacional.

La entidad pública fija la tasa oficial del dólar junto al de otras divisas internacionales, establecidas de la siguiente manera para este martes:

Euro (EUR): 926,55 bolívares (VES).

bolívares (VES). Yuan chino (CNY): 118,81 bolívares (VES).

bolívares (VES). Lira turca (TRY): 16,54 bolívares (VES).

bolívares (VES). Rublo ruso (RUB): 9,25 bolívares (VES).

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Banco Central de Venezuela

Además de publicar la tasa oficial del dólar, el Banco Central de Venezuela (BCV) da a conocer las cotizaciones de compra y venta de divisas que manejan las principales entidades bancarias del país.

Las tasas reportadas por el BCV son las siguientes:

Banco Nacional de Crédito BNC:

Compra: 791,35 // Venta: 793,20

Banesco:

Compra: 887,51 // Venta: 793,82

Banco Mercantil:

Compra: 827,71 // Venta: 794,99

N58 Banco Digital:

Compra: 792,60 // Venta: 792,73

Banco Exterior:

Compra: 921,79 // Venta: 794,99

Otras instituciones:

Compra: 867,45 // Venta: 860,16

Recuerde que estas tasas corresponden a los valores de referencia publicados por el BCV. Las cotizaciones pueden presentar variaciones dependiendo de la institución financiera y del tipo de operación que realice.

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Precio del petróleo Brent

El petróleo Brent, referencia para gran parte del mercado internacional, se obtiene a partir de una mezcla de 15 tipos de crudos extraídos de yacimientos ubicados en el mar del Norte. Debido a sus características, es uno de los petróleos más utilizados para la producción de combustibles como gasolina, queroseno y diésel.

Para este inicio de mes, el barril de Brent abrió con una cotización de 92,51 dólares, lo que representa un incremento del 4.68% frente al cierre anterior. Durante el día se espera que alcance un precio máximo de 92,82 dólares por barril, mientras que su valor mínimo se ubicó en 88,45 dólares.

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Antecedentes penales Venezuela

El certificado de antecedentes penales puede solicitarse de forma virtual y gratuita a través del portal habilitado por las autoridades venezolanas. No obstante, la plataforma permite realizar el trámite de acuerdo con el último dígito del documento:

Lunes: 1 y 6.

1 y 6. Martes: 2 y 7.

2 y 7. Miércoles: 3 y 8.

3 y 8. Jueves: 4 y 9.

4 y 9. Viernes: 5 y 0.

Para obtener el certificado, siga los siguientes pasos:

Ingrese al portal oficial del Consulado de Venezuela o acceda directamente al siguiente enlace: http://certificacioninternacional.mijp.gob.ve/paginas/CU_normas/

o acceda directamente al siguiente enlace: http://certificacioninternacional.mijp.gob.ve/paginas/CU_normas/ Inicie sesión con su usuario o regístrese si aún no tiene una cuenta.

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