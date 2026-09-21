Sylvester Stallone reveló que nunca aceptó el puesto de “embajador especial” de Trump en Hollywood

El actor y cineasta estadounidense Sylvester Stallone reveló que no se inscribió necesariamente para ser uno de los “embajadores especiales” en Hollywood del presidente Donald Trump.

¿Cómo se enteró Stallone de que era “embajador especial” en Hollywood?

“Bueno, simplemente sucedió”, señaló el nominado al Oscar en una entrevista reciente con The Sunday Times.

“Estaba viendo la televisión una noche y me dijeron: ‘Entonces Stallone, Mel Gibson y Jon Voight serán…’ Y yo dije: ‘¿Qué?’“.

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¿Por qué rechazó el puesto?

“Sí, porque Hollywood... supongo que es como los feudos. Tienen sus pequeños reinos. No llegas y les dices a seis estudios cómo hacer las cosas. Y Mel Gibson y Jon Voight... somos personas que tendemos a ir a lo nuestro”, expresó la estrella de “Rocky” sobre sus reservas respecto al nombramiento y sobre si había dudado al respecto.

Incluso recordó haberle dicho a Trump que “eso no funcionará”.

“Dije ‘gracias y adiós’, porque es imposible. Hollywood funciona y evolucionará. Es un entorno corporativo, y la gente de empresa no querrá escucharme hablar de finanzas”, afirmó.

¿Cuándo fue anunciado Stallone como “embajador especial” en Hollywood?

El nombramiento de Stallone, Gibson y Voight como “embajadores especiales” fue anunciado por primera vez por el actual presidente en enero de 2025, cuando compartió el siguiente comunicado en Truth Social:

“Es un honor para mí anunciar a Jon Voight, Mel Gibson y Sylvester Stallone como embajadores especiales para un lugar grandioso pero con graves problemas: Hollywood, California. Actuarán como mis enviados especiales con el objetivo de recuperar Hollywood, que ha perdido gran parte de su actividad frente a países extranjeros en los últimos cuatro años, y hacerlo más grande, mejor y más fuerte que nunca. Estas tres personas de gran talento serán mis ojos y mis oídos, y llevaré a cabo lo que ellos sugieran. ¡Volverá a ser, al igual que los propios Estados Unidos de América, la Edad de Oro de Hollywood!“.

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¿Qué piensa Stallone de Trump tras el nombramiento?

A pesar de lo que Stallone pensaba inicialmente sobre el nombramiento, el actor sigue hablando de Trump con afecto.

En la entrevista, Stallone comentó que presentó al presidente electo como un “personaje mítico” durante una fiesta en Mar-a-Lago.

“Nadie en el mundo habría logrado lo que él consiguió, así que estoy impresionado”, afirmó.