Taylor Swift recibirá el primer reconocimiento Artist Director Honors en los MTV VMAs 2026
La cantante será la primera artista en recibir este nuevo galardón, que reconoce el trabajo de músicos que también han ampliado las posibilidades de los videos musicales desde la dirección.
Taylor Swift sumará un nuevo reconocimiento a su trayectoria. La cantante estadounidense recibirá el primer Artist Director Honors durante los MTV Video Music Awards 2026, que se realizarán el próximo 27 de septiembre en Los Ángeles.
El nuevo premio reconoce a artistas musicales cuyo trabajo detrás de cámaras ha contribuido a ampliar las posibilidades del videoclip y a impulsar nuevas formas de contar historias a través de imágenes.
Swift comenzó oficialmente su carrera como directora en 2020 con el video musical de ‘The Man’, canción de su álbum Lover. Ese mismo año ganó el premio a Mejor Dirección en los VMAs.
En 2021 dio otro paso en su faceta como directora con All Too Well: The Short Film, proyecto que posteriormente recibió varios reconocimientos en los VMAs de 2022, entre ellos Video del Año, Mejor Video de Larga Duración y Mejor Dirección.
La artista acumula actualmente 30 Moon Persons y ha sido nominada siete veces en la categoría de Mejor Dirección, de las cuales ha ganado en cuatro ocasiones.
Entre sus trabajos como directora también se encuentran los videos de ‘Bejeweled’, ‘Lavender Haze’, ‘Karma’ junto a Ice Spice, ‘I Can See You (Taylor’s Version) (From The Vault)’ y ‘The Fate of Ophelia’.
El reconocimiento llega mientras Swift se prepara para la ceremonia de este año con 11 nominaciones, solo por detrás de Madonna, quien suma 13.
Swift compite por Video del Año, Mejor Pop, Mejor Dirección, Mejor Dirección Artística, Mejor Cinematografía, Mejor Edición, Mejor Coreografía y Mejores Efectos Visuales, entre otras categorías.
Los MTV VMAs 2026, que serán presentados por Snoop Dogg, se transmitirán en vivo desde el Peacock Theater de Los Ángeles el 27 de septiembre. La ceremonia también contará con artistas como Ariana Grande, Sabrina Carpenter, Bruno Mars, PinkPantheress y Zara Larsson. Además, Nirvana recibirá el premio Video Vanguard.