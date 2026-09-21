Paramount y 12 estados llegaron a un acuerdo sobre la disputa por la megafusión de Warner Bros

Paramount ha llegado a un acuerdo con los fiscales generales de 12 estados que elimina un obstáculo importante para cerrar la adquisición de Warner Bros. Discovery.

¿Cuándo se produjo el acuerdo?

El acuerdo se produjo justo antes de que la empresa comenzara a acumular una penalización diaria de 7 millones de dólares a partir del 1 de octubre.

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¿Qué había pasado con la fusión?

La fusión estaba en suspenso a la espera del resultado de la demanda antimonopolio de los estados, cuyo juicio estaba programado para el 2 de marzo de 2027.

Esta fusión, valorada en 111.000 millones de dólares, es la mayor en la historia de Hollywood.

¿Cuáles son los detalles?

Los detalles del acuerdo aún no se han hecho públicos y se espera un anuncio oficial más tarde el lunes.

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¿Cómo fueron las discusiones?

Las dos partes pasaron el fin de semana en tensas discusiones sobre los compromisos de Paramount de permanecer en California y las garantías para sus niveles de producción.

Las fuentes dijeron que el acuerdo no requiere que Paramount realice ninguna desinversión importante.