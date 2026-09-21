Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

21 sep 2026 Actualizado 20:45

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Entretenimiento

Paramount y 12 estados llegaron a un acuerdo sobre la disputa por la megafusión de Warner Bros

La fusión estaba en suspenso a la espera del resultado de la demanda antimonopolio de los estados, cuyo juicio estaba programado para el 2 de marzo de 2027.

The Paramount logo is displayed on a mobile phone with the Warner Bros. Discovery logo seen in the background, in this photo illustration in Brussels, Belgium, on December 9, 2025. (Photo by Jonathan Raa/NurPhoto via Getty Images)

The Paramount logo is displayed on a mobile phone with the Warner Bros. Discovery logo seen in the background, in this photo illustration in Brussels, Belgium, on December 9, 2025. (Photo by Jonathan Raa/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto

The Paramount logo is displayed on a mobile phone with the Warner Bros. Discovery logo seen in the background, in this photo illustration in Brussels, Belgium, on December 9, 2025. (Photo by Jonathan Raa/NurPhoto via Getty Images)
Añadir Caracol Radio en Google

Paramount ha llegado a un acuerdo con los fiscales generales de 12 estados que elimina un obstáculo importante para cerrar la adquisición de Warner Bros. Discovery.

¿Cuándo se produjo el acuerdo?

El acuerdo se produjo justo antes de que la empresa comenzara a acumular una penalización diaria de 7 millones de dólares a partir del 1 de octubre.

Lea también: Sylvester Stallone reveló que nunca aceptó el puesto de “embajador especial” de Trump en Hollywood

¿Qué había pasado con la fusión?

La fusión estaba en suspenso a la espera del resultado de la demanda antimonopolio de los estados, cuyo juicio estaba programado para el 2 de marzo de 2027.

Esta fusión, valorada en 111.000 millones de dólares, es la mayor en la historia de Hollywood.

¿Cuáles son los detalles?

Los detalles del acuerdo aún no se han hecho públicos y se espera un anuncio oficial más tarde el lunes.

Le puede interesar: Presley Gerber, modelo e hijo de Cindy Crawford y el empresario Rande Gerber, murió a los 27 años

¿Cómo fueron las discusiones?

Las dos partes pasaron el fin de semana en tensas discusiones sobre los compromisos de Paramount de permanecer en California y las garantías para sus niveles de producción.

Las fuentes dijeron que el acuerdo no requiere que Paramount realice ninguna desinversión importante.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado