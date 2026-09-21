Piso 21 y Micro TDH vuelven a encontrarse con ‘Segunda Cita’, la continuación de ‘Te Vi’

Hay historias que parecen no terminar en el primer encuentro. Así sucede con Piso 21 y Micro TDH, quienes vuelven a unir sus voces en ‘Segunda Cita’, una canción que continúa el camino que comenzaron con su exitosa colaboración ‘Te Vi’.

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El nuevo lanzamiento marca el reencuentro entre la agrupación colombiana y el artista venezolano, quienes retoman la química que conquistó a sus seguidores y le dan una nueva oportunidad a esta historia musical. ‘Segunda Cita’ llega como el segundo capítulo de una colaboración que ya dejó huella en las plataformas digitales.

Su primer encuentro, ‘Te Vi’, se convirtió en uno de los grandes éxitos de Piso 21 y alcanzó el Billions Club de Spotify, reconocimiento reservado para las canciones que superan los mil millones de reproducciones en la plataforma.

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Ahora, con ‘Segunda Cita’, los artistas exploran nuevamente esa conexión y presentan una canción que habla de reencontrarse, volver a coincidir y darle continuidad a una historia que parecía haber quedado en el pasado.

Una nueva etapa para Piso 21

Originarios de Medellín, Piso 21 se ha consolidado como uno de los grupos más importantes de la música latina. La agrupación suma más de 16 mil millones de reproducciones a nivel mundial y durante su trayectoria ha compartido canciones con artistas como Maluma, Marc Anthony, Christian Nodal, Myke Towers, Nicky Jam, Danny Ocean, Paulo Londra y Carín León, entre otros.

El lanzamiento también llega después de una nueva etapa creativa para el grupo. En marzo de 2026, Piso 21 presentó ‘TRESCENDER’, un álbum de 12 canciones que reúne colaboraciones con artistas como Lasso, Yami Safdie, Beéle, Marc Anthony, Fonseca, Bacilos, Juan Duque y Andrés Cepeda.

Entre las canciones del proyecto se encuentra ‘Volver’, junto a Marc Anthony y Beéle, una colaboración que demuestra la intención de la agrupación de seguir explorando nuevos sonidos y conectar con diferentes generaciones.

Con ‘Segunda Cita’, Piso 21 y Micro TDH vuelven a encontrarse y demuestran que, en la música, algunas historias pueden tener más de un capítulo.

‘Segunda Cita’ ya está disponible en todas las plataformas digitales.