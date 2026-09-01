Miley Cyrus inició una nueva etapa en su carrera sin su apellido y anunció nuevo álbum de estudio

La actriz y cantautora estadounidense Miley Cyrus ha anunciado su nuevo álbum, ‘Bass Persuades’, que se lanzará el 18 de septiembre.

¿Cómo hizo el anuncio?

En una publicación de Instagram Miley anunció el título y la fecha de lanzamiento del disco:

“La música nos atrapa. La sentimos, la cantamos, a veces bailamos con ella, la dejamos fluir y seguimos adelante. Es poderosa, vulnerable, dulce y fuerte. Corazón lleno, desamor, cada aspecto de la vida. Eso es lo que significa el título para mí. Gracias por ser parte de hacer realidad mis sueños más locos. Espero sinceramente que les encante este álbum”, escribió Cyrus.

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Promoción

En junio de 2025, poco después del lanzamiento de su noveno álbum de estudio, ‘Something Beautiful’, Cyrus reveló que ya había seleccionado 12 canciones para su siguiente álbum.

El 27 de julio de 2026, Cyrus habló por primera vez sobre su décimo álbum de estudio, describiéndolo como un reflejo de su relación con su prometido, Maxx Morando, explorando temas de amor propio.

La cantante anticipó el anuncio del álbum el domingo 31 de agosto comprando una portada a todo color en Los Angeles Times con solo su nombre y su rostro, y actualizando su sitio web con la misma imagen, eliminando su apellido de su nombre artístico, presentándose simplemente como Miley.

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La portada muestra a Cyrus en blanco y negro, sosteniendo una rosa en la boca.

Junto con el anuncio, publicó un video promocional en el que aparece tocando una guitarra eléctrica con un enterizo blanco.

Cyrus tiene previsto promocionar el álbum con dos conciertos en el Hollywood Bowl de Los Ángeles en octubre de 2026.