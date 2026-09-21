Laura Pausini y Shakira sorprenden en Madrid al cantar juntas ‘Antología’ por primera vez

Shakira protagonizó uno de los momentos más especiales de su residencia en Madrid al recibir como invitada sorpresa a Laura Pausini durante su tercer concierto en la capital española.

Las dos artistas se encontraron sobre el escenario para interpretar ‘Antología’, uno de los temas más recordados de la carrera de Shakira y que hace parte de su álbum Pies Descalzos, lanzado en 1995. Fue la primera vez que ambas cantaron esta canción juntas en vivo.

Antes de comenzar la presentación, Shakira habló sobre la conexión que mantiene con la cantante italiana y destacó que sus carreras comenzaron prácticamente al mismo tiempo. También recordó que Pausini es una artista de un país al que tiene un cariño especial.

Por su parte, Laura Pausini llegó al escenario como admiradora de la barranquillera y recordó que recientemente le rindió homenaje al incluir ‘Antología’ en su álbum Yo Canto 2, producción en la que interpreta canciones destacadas de la música en español.

El encuentro estuvo marcado por los abrazos y la emoción de ambas artistas. Pausini también destacó la trayectoria y perseverancia de Shakira, mientras la colombiana agradeció el cariño de su colega.

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La presentación ocurrió durante la residencia ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ de Shakira en Madrid, que continuará con nuevas fechas hasta octubre.

Créditos: aquiencanarias, Voguespain