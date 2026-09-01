Netflix estrenará un documental sobre el escape secreto de Donald Trump a bordo del Air Force One

La plataforma de streaming Netflix anunció un documental sobre el escape secreto del presidente Donald Trump a bordo del Air Force One.

¿Cuándo y cómo escapó Donald Trump?

El 8 de julio de 2026, Donald Trump escapó de Turquía en un avión al que llegó dentro de un contenedor de catering, debido a una amenaza de Irán.

Al salir de la cumbre de la OTAN, Donald Trump fue captado por las cámaras subiendo al Air Force One, pero el presidente no regresó a Estados Unidos en ese avión.

En cambio, salió discretamente por la otra puerta y subió a un camión de catering secreto que lo llevó a otra aeronave, dejando a un grupo de periodistas a bordo, sin conocer que el presidente no estaba con ellos.

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¿Qué muestra el tráiler?

Un tráiler de 90 segundos muestra escenas del aeropuerto de Ankara, Turquía, donde el fotógrafo de Associated Press, Alex Brandon, describe lo inusual que le pareció ver vehículos de catering alineados alrededor del Air Force One.

“Veo esos vehículos de catering junto al lateral del Air Force One… Nunca había visto algo así. Le saqué muchísimas fotos”, dijo.

Los reporteros abordaron el avión después de Trump y tomaron asiento. Entonces, “sucede algo inusual”, dice Brandon.

“El personal de la Casa Blanca nos dice que bajemos las persianas”, dice Gram Slattery, corresponsal de seguridad nacional de la Casa Blanca para Reuters.

Cuando los periodistas preguntaron por qué, el personal respondió: “El Servicio Secreto lo ordena”, lo que despertó la “alerta máxima” de Brandon.

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Posteriormente se informó que la Casa Blanca engañó al público debido a las amenazas de Irán contra Trump.

Él había anunciado previamente que abandonaría Turquía en una versión anterior del Air Force One, en lugar del lujoso Boeing 747-8 donado por Qatar en el que llegó.

Sin embargo, en lugar de eso, Trump fue sacado rápidamente del avión en el que se le vio abordar y llevado a un avión militar.

Durante una escala en Gran Bretaña, Trump fue trasladado secretamente de regreso a la versión anterior del Air Force One, repleta de periodistas.

¿Cuándo se estrenará?

‘Instadocs: The Decoy Plane’, que explora el elaborado estratagema de la Casa Blanca, con imágenes y entrevistas a varios periodistas que estaban a bordo del Air Force One y se estrenará en la plataforma el próximo viernes 4 de septiembre.