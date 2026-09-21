Ha*Ash anuncia su gira ‘No Me Hablen de Amor’ 2027: llegará a 18 ciudades

El dúo mexicano Ha*Ash anunció su nueva gira titulada ‘No Me Hablen de Amor – Gira 2027’, con la que recorrerá 18 ciudades de Estados Unidos y Canadá.

El tour comenzará en la fecha del 20 de abril de 2027 en Toronto, Canadá, y finalizará el día 22 de mayo en Miami Beach, Florida. Durante el recorrido, las artistas también pasarán por ciudades como Chicago, Denver, Los Ángeles, Phoenix, Las Vegas, Houston, Nueva York y Atlanta.

La nueva gira llega después de HAASHVILLE 2024-25, recorrido con el que Ha*Ash vendió más de 66.000 entradas y logró 16 conciertos agotados en Estados Unidos y Canadá, según Live Nation.

Sobre esta nueva etapa, Hanna y Ashley aseguraron que están emocionadas por reencontrarse con sus seguidores y presentar nuevas canciones junto a los temas que han acompañado su trayectoria.

El nombre de la gira hace referencia al amor y al desamor, dos temas habituales en las canciones del dúo. En 2026, Ha*Ash lanzó los sencillos ‘Si me hubieras llamado ayer’ y ‘¿Qué le pongo?’.

Fechas de la gira

20 de abril: Toronto. 22 de abril: Indianapolis. 23 de abril: Rosemont. 25 de abril: Denver. 28 de abril: Seattle. 29 de abril: Portland. 1 de mayo: Highland. 2 de mayo: Inglewood. 6 de mayo: San José. 8 de mayo: Phoenix. 9 de mayo: Las Vegas. 12 de mayo: El Paso. 14 de mayo: Irving. 15 de mayo: Hidalgo. 16 de mayo: Houston. 19 de mayo: Nueva York. 21 de mayo: Atlanta. 22 de mayo: Miami Beach

La preventa para clientes Citi será el día 22 de septiembre a las 10:00 a. m., mientras que la venta general comenzará el 25 de septiembre a las 10:00 a. m., a través de Live Nation.