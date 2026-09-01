En más de un 90% avanza el desmonte del teleférico del municipio de Buenavista en el Quindío

Armenia

Recordemos que el proyecto del teleférico del parque Tolrá en el municipio de Buenavista no contaba con las condiciones técnicas por lo que llevaba más de 10 años sin funcionamiento y es así como la administración departamental inició el proceso de desmonte.

El secretario de infraestructura encargado del Quindío, Jhonny Alberto Rodríguez se mostró complacido por la labor que vienen realizando en la zona que ya permitió un avance de ejecución superior al 90% del antiguo sistema.

“Compartirle a todos los quindianos que este es un un proceso que se realizó a través de la Secretaría de Aguas e Infraestructura del Departamento del Quindío, donde realizamos el desmonte del teleférico en este municipio. Compartirles a los quindianos que en este momento la ejecución de ese desmonte ya va en más de un 90% en este momento ya estamos haciendo el inventario del estado actual de lo que hacía parte de este teleférico”, indicó.

Sostuvo que están en el inventario del estado actual de lo que hacía parte del proyecto y los elementos desmontados serán entregados a los talleres departamentales teniendo en cuenta que el municipio establecerá un proceso turístico para recuperar este espacio pensando en la dinámica económica.

“Esto va a reposar en en digamos en el Departamento del Quindío, en la zona de talleres y posteriormente pues ya a futuro el municipio tiene un proyecto turístico para implementar en este punto que es tan importante también para todos los quindianos en el tema de desarrollo económico, en el tema turístico”, destacó.

Enfatizó que espera en cerca de 15 días finalice el desmonte del teleférico que está liderando la secretaría de infraestructura departamental para generar el acompañamiento pertinente a los diferentes proyectos de los municipios del departamento.

“Este es un esfuerzo bastante grande que hizo nuestro señor gobernador Juan Miguel Galvis también a través de la Secretaría de Infraestructura y contarle a los quindianos que ya fue una realidad y que en aproximadamente 15 días ya queda el desmonte y la culminación total de este desmonte de este teleférico en el municipio de Buenavista”, resaltó.

Es de anotar que dicha intervención contempla una inversión superior a los 370 millones de pesos.