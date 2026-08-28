Viernes 28 de agosto, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

En Quimbaya, Quindío avanza la demolición de edificaciones afectadas por el terremoto, en la imagen el edificio Salazar. Foto: Cortesía alcaldía de Quimbaya

Armenia

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El centro comercial Unicentro de Armenia apunta a la reactivación económica tras el terremoto

El centro comercial Unicentro de Armenia es uno de los que no registró afectaciones de consideración contrario a la actual situación que presentan los centros comerciales Portal del Quindío y Plaza Flora que no han abierto sus puertas al público tras el terremoto.

El gerente del centro comercial Unicentro de la ciudad, Alejandro Ramírez se mostró complacido porque han sido afortunados debido a que no han tenido que cerrar sus puertas, sino que están abiertos al público y con los respectivos establecimientos comerciales.

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Enfatizó en que han logrado tener la visita de varios ingenieros con el fin de evaluar la estructura lo que ha determinado que no hay peligro lo que genera la tranquilidad para reabrir e invitar a la comunidad a que apoye el comercio local.

Fue claro que un día para el centro comercial Unicentro representa cerca de 3 mil millones de pesos en ventas y 800 familias dependen directamente de la dinámica del centro comercial.

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Reconoció que hubo una complejidad en la zona del cine y juegos en el tercer nivel de la zona comercial hubo desprendimientos de los cielos rasos por lo que actualmente están generando las intervenciones correspondientes para nuevamente reabrir.

Asimismo, esperan retornar a los eventos que son un aliciente también para los ciudadanos pero que actualmente debido a la circular emitida por la alcaldía se prohíben hasta el 27 de septiembre.

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Desde hoy en Armenia se lleva a cabo la Feria “Quindío Corazón Mío”, una iniciativa que busca dinamizar la economía y acompañar el proceso de recuperación del departamento afectado por el terremoto del pasado 10 de agosto.

La feria se desarrollará del 28 de agosto al 13 de septiembre, en la avenida 19, frente a Super InterCarulla del Norte en Armenia. Durante 17 días, los asistentes podrán conocer y adquirir productos de diferentes sectores productivos del Quindío, fortaleciendo el comercio local y generando nuevas oportunidades para los microempresarios y emprendedores del territorio.

Más información Jueves 27 de agosto, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

La Feria contará con una amplia programación comercial y se desarrollará de lunes a jueves, de 12:00 m. a 9:00 p.m., y de viernes a domingo, de 10:00 a.m. a 10:00 p.m.

Más que un espacio de compras, “Quindío Corazón Mío” se proyecta como un escenario de encuentro para las familias y una oportunidad para respaldar a quienes, con su trabajo y emprendimiento, contribuyen diariamente al desarrollo económico del departamento.

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En Armenia realizarán un concierto con el fin de recolectar 12 mil ladrillos para aportar a la reconstrucción de viviendas afectadas por el terremoto

Una iniciativa musical se llevará a cabo el próximo sábado 29 de agosto en la Isla Corona de la capital quindiana donde por cada persona que ingrese a la localidad general se donarán 20 ladrillos y por cada persona que ingrese a la zona de palcos serán 40 ladrillos.

El reconocido empresario Esteban Valencia es el organizador de tan importante evento denominado ‘Un cantinazo por nuestra gente’ en beneficio de la comunidad afectada tras el terremoto del pasado 10 de agosto y donde busca recolectar este elemento clave para la reconstrucción de viviendas.

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Explicó que es un aporte significativo para quienes resultaron damnificados puesto que ya han culminado la parte de las ayudas consistentes en alimentos y medicamentos, sin embargo, considera es calve la segunda fase del plan de ayudas que es la reconstrucción.

Fue claro en que es una meta ambiciosa, pero que cree firmemente en que cumplirán que es la de reunir 12 mil ladrillos para ser donados a la reconstrucción de viviendas de personas de escasos recursos en la ciudad.

Destacó que el concierto de este sábado reunirá a cinco artistas de música popular, del vallenato, de la música de banda donde tendrán un montaje tipo concierto donde la gente tenga un espacio de entretenimiento, pero que también brinden su ayuda al proceso. Es de anotar que el cover cuesta 15 mil pesos y el palco es de 300 mil pesos para 10 personas.

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La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres habilitó la plataforma del Registro Único de Damnificados (RUD) para finalizar el cargue de la información correspondiente a las personas afectadas por el sismo registrado el pasado 10 de agosto de 2026.

Es importante precisar que las alcaldías de cada municipio son las encargadas de recibir los reportes de las personas afectadas, realizar las respectivas verificaciones y efectuar el cargue de la información en el RUD.

Por ello, quienes hayan sufrido daños en sus viviendas o predios deberán reportarlos ante la Alcaldía de su municipio, donde los equipos de Gestión del Riesgo realizarán las visitas y recopilarán las evidencias necesarias.

La plataforma RUD permanecerá habilitada hasta el 4 de septiembre de 2026 para finalizar el registro de los damnificados. De igual manera, se encuentra habilitada la herramienta RUFE Digital para el cargue de información, con el propósito de consolidar los datos de las afectaciones y facilitar la orientación de las acciones de atención y recuperación.

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En Armenia, Puntos de inscripción por comunas en Armenia

Comuna 1, Estadio Centenario, Comuna 2, Sede central Colegio Rufino Sur, Comuna 3, Caseta comunal barrio El Placer, manzana A, casa 5, Comuna 4, Caseta Comunal Barrio Santander, Comuna 5, Casetas Comunales de los barrios 7 de Agosto y Villa Liliana

Comuna 6, Institución Educativa Normal Superior, Comuna 7, Archivo Concejo Municipal, Comuna 8, Colegio CASD, Comuna 9, Secretaria de educación barrio Granada, Comuna 10, Paradero del Hospital San Juan de Dios de Armenia

Comuna 11, sector rural, Institución Educativa El Caimo, Mall Paraíso, segundo piso, vereda Zuleybar, finca El Agrado y Salón Comunal vereda San Juan, frente al Sena Agropecuario.

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El alcalde de Montenegro, Gustavo Pava Busch, logró el préstamo de un hospital de campaña por parte de la Defensa Civil Colombiana.

Las dos carpas que ya reposan en los parqueaderos del hospital Roberto Quintero Villa, están equipadas con camillas tipo catre, completamente resistentes para cualquier atención inicial en salud. Esto permitirá que los pacientes puedan estar en observación en un espacio más seguro luego del sismo.

El préstamo del hospital es un aliciente para los médicos de la ESE municipal, teniendo en cuenta que la infraestructura del centro asistencial quedo seriamente afectada luego del terremoto, puedan valorar a sus pacientes de forma tranquila.

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En el Quindío advierten de disminución de camas hospitalarias en cerca de 150 tras las afectaciones que sufrieron varios hospitales por el terremoto

Una de las situaciones complejas por el terremoto está relacionada con la red hospitalaria del departamento lo que impacta en la atención de los usuarios.

Caracol Radio consultó al presidente de la asociación quindiana de los hospitales públicos, Juan David Arango quien manifestó que dentro de los municipios más afectados en su infraestructura hospitalaria son el hospital Roberto Quintero Villa de Montenegro, Sagrado Corazón de Jesús de Quimbaya, el Pio X de La Tebaida y el San Juan de Dios de Armenia.

Sostuvo que avanzan en las gestiones para ampliar la capacidad de hospitalización para no colapsar la red puesto que se ha generado una disminución de camas en más de 150 dado a los daños en los diferentes hospitales.

Advirtió que hay preocupación por las dificultades a largo plazo como la relacionada con los pacientes que dejaran de recibir sus medicamentos por daños en la infraestructura de los operadores logísticos de medicamentos por lo que será clave el acompañamiento permanente del gobierno nacional para superar la contingencia a futuro.

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La Administración Municipal de Armenia mantiene activos los operativos de recolección y retiro de escombros en diferentes sectores de la ciudad, como parte de las acciones de respuesta implementadas tras el sismo que afectó a la capital quindiana.

Con maquinaria, volquetas y personal operativo, las jornadas se han desarrollado tanto durante el día como en horas de la noche, permitiendo avanzar en la limpieza de las zonas donde se ha concentrado material proveniente de edificaciones afectadas por el movimiento telúrico.

Hasta el momento, más de 700 metros cúbicos de escombros han sido recolectados y retirados durante las diferentes jornadas adelantadas en la ciudad. Los trabajos se concentran especialmente en los puntos críticos identificados por la Administración Municipal y en aquellos sectores reportados por la ciudadanía.

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17 días después del terremoto, así está el centro comercial IBG en la carrera 14 con calle 19 esquina en pleno centro de Armenia en el corazón de la calle real.

Daños y grietas en paredes, mampostería, corredores, rampas de acceso y el techo del último nivel en el que ya están trabajando en las restauraciones.

El centro comercial está cerrado debido a los daños y las reparaciones, hay cintas amarillas para evitar que las personas que recorren a pie por el lugar puedan tener riesgo, aunque no tiene según información problemas estructurales.

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En el municipio de Quimbaya, Quindío en medio del dolor, el asombro, la tristeza de ciudadanos, residentes, comerciantes, autoridades y el ruido de las máquinas y los escombros se inició la demolición controlada de la primera edificación afectada por el terremoto en el sector del parque principal, el edificio Salazar, ubicado en la carrera 5 con calle 16, esquina.

En redes sociales los comerciantes con mensajes de esperanza resaltan que, aunque perdieron la estructura física, no han perdido la fe y la fuerza para salir adelante en medio de la adversidad.

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La Gobernación del Quindío continúa fortaleciendo las acciones de protección y bienestar animal como parte de la respuesta integral a la emergencia ocasionada por el sismo del pasado 10 de agosto.

A través del equipo de Protección y Bienestar Animal (PYBA), se adelantan jornadas de acompañamiento y atención preventiva a las mascotas y animales vulnerables que permanecen junto a sus familias en los albergues habilitados para las personas damnificadas en diferentes municipios del departamento.

En esta oportunidad, y en articulación con la Secretaría de Salud y el Grupo de Carabineros de la Policía Nacional, el equipo PYBA visitó los albergues de Quimbaya, Calarcá y Barcelona, donde actualmente se encuentran familias afectadas por la emergencia, para brindar atención a sus animales de compañía.

Durante la jornada fueron atendidos caninos y felinos, a quienes se les ofreció orientación y atención preventiva, contribuyendo a preservar su salud y bienestar en medio de las condiciones propias de esta emergencia.

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Según la Diócesis de Armenia, en el Quindío 36 edificaciones resultaron afectadas por el terremoto, Los 18 templos comprometidos representan el 32.1% de los 56 templos de culto de la Diócesis; 6 de ellos están en estado grave y no admiten ocupación. 9 casas curales resultaron comprometidas, lo que implica reubicación de los sacerdotes que las habitan.

38 templos —el 67.9 % del patrimonio de culto— no presentan afectación reportada y continúan en servicio.

18 Templos afectados, así: Con afectaciones graves: 1. Basílica menor “Jesús, María y José” de Quimbaya, 2. “San José” de Montenegro, 3. “San Francisco de Asís” Armenia, 4. “San Vicente de Paúl” Armenia, 5. “Nuestra señora del Carmen” de Salento, 6. “San Juan Pablo II” Armenia.

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Con afectaciones moderadas: 1. “Cristo Rey” Calarcá, 2. “Sagrada familia” Armenia, 3. “La Inmaculada” Filandia, 4. “Nuestra Señora del Carmen” Buenavista, 5. “San José” Calarcá, 6. “María Auxiliadora” Armenia, 7. Santuario “Sagrado Corazón de Jesús” Armenia, 8. “San Alfonso María de Ligorio” Armenia.

Con afectaciones leves: 1. “Nuestra Señora del Carmen” Barcelona, 2. “Nuestra Señora de Las Mercedes” Circasia, 3. “San Martín de Porres” La Tebaida, 4. “Nuestra Señora de Belén” Armenia.

9 Casas curales: 1. “Nuestra Señora de Las Mercedes” de Circasia, 2. “Nuestra Señora del Carmen” de Salento, 3. “San José” de Montenegro (la casa cural nueva y la antigua, 4. “San Vicente de Paúl” de Armenia, 5. “Santa Ana” de Armenia, 6. “Nuestra Señora del Carmen” de La Tebaida, 7. “San Francisco de Asís” de Armenia, 8. “San José” de Calarcá, 9. “Jesús, María y José” en Quimbaya.

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7 casas de religiosos y religiosas: 1. Clarisas de Montenegro, 2. Hermanas del Divino Maestro (colegio y vivienda), 3. Hermanos Maristas (colegio), 4. San Francisco de Asís (Convento franciscano), 5. Colegio Misioneras Teresitas de La Tebaida, 6. Colegio Bethlemitas, 7. Siervas de Jesús (leve)

3. Instancias Diocesanas: 1. Nuevo Nazaret. Casa de convivencias, centro juvenil, 2. JIAMPI - La Tebaida, 3. Hogar la Esperanza (leve) en Armenia y Salento

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En respuesta a la emergencia ocasionada por el terremoto del pasado 10 de agosto, el Ministerio de Educación Nacional y el ICETEX anunciaron un paquete de alivios económicos para 44.411 beneficiarios de crédito educativo que residen en los departamentos de Valle del Cauca (29.680), Caldas (5.443), Risaralda (5.253), Quindío (3.267) y Chocó (768),

Las medidas aprobadas por la Junta Directiva del ICETEX, presidida por la ministra de Educación Nacional, Viviane Morales Hoyos, buscan proteger la permanencia de los estudiantes en la educación superior y aliviar la situación financiera de las familias afectadas por el terremoto.

Entre ellas se encuentran la suspensión temporal de las acciones de cobro, el congelamiento de las cuotas del crédito y de la generación de intereses, así como otras de protección financiera.

De manera complementaria a estos alivios extraordinarios, el Ministerio de Educación Nacional continúa con la ejecución de las medidas de apoyo previstas para 2026.

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En esta vigencia, la cartera destina 520 mil millones de pesos para financiar el subsidio a la tasa de interés, el subsidio de sostenimiento y las condonaciones por graduación, en beneficio de los usuarios del ICETEX.

El ICETEX amplió hasta el 15 de septiembre el calendario de postulaciones y renovaciones de crédito para el segundo semestre de 2026, brindará acompañamiento personalizado a los estudiantes en sus trámites y diseñará una convocatoria especial de subvenciones para instituciones de educación superior en las zonas afectadas, orientada a la recuperación de los territorios.

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La ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, Claudia Benavides Salazar, visito las universidades del Quindío, Gran Colombia, EAM, que permitió avanzar en una conversación sobre el papel que pueden asumir la ciencia, la tecnología y la academia en la transformación del departamento.

El secretario TIC, Jhon Mario Liévano Fernández, planteó que el departamento puede aprovechar sus fortalezas productivas para generar conocimiento aplicado y nuevas oportunidades.

En ese sentido, el secretario TIC habló de la posibilidad de consolidar una “torre de la innovación” o “edificio de la innovación”, donde existan laboratorios y capacidades para que el sector productivo pueda transformar sus productos. “El departamento del Quindío es pequeño, puede ser un piloto para poder demostrar que aquí, trabajando con la academia, con el sector productivo, con la sociedad civil y las entidades públicas, nosotros podemos hacer el departamento del Quindío”, afirmó.

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A su turno, la ministra Claudia Benavides Salazar explicó que desde su cartera se prepara un instrumento, actualmente en trámite ante el Ministerio de Hacienda, con recursos de PNV para acompañar a las regiones.

La funcionaria enfatizó que la apuesta debe superar las necesidades individuales y construir capacidades que permanezcan en el territorio: “Es pensar de manera ecosistémica en alguna capacidad científico-tecnológica que podamos dejar de manera sostenida como parte del proceso de recuperación”, afirmó, destacando que el propósito es que la ciencia y la educación se conviertan en herramientas para orientar y proyectar al departamento a largo plazo.

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En otras noticias, En Armenia, la Dijín de la Policía capturo a alias “Colombia” uno de los delincuentes más peligrosos y buscados de vecino país de Ecuador sindicado de delitos como homicidio, sicariato y narcotráfico.

Estamos hablando de Eduardo Cecilio Vásquez Ortiz, alias “Colombia”, cabecilla de “Los Tiguerones” y con antecedentes por homicidio, fue capturado en operación conjunta entre la Policía Nacional de Ecuador, en coordinación con la Policía Nacional de Colombia y la Fiscalía General de la Nación de ese país; localizó y capturó en Armenia a este hombre que es un Individuo de Interés Penal Relevante para Ecuador.

En su cuenta de X el ministro del interior de Ecuador Jhon Reimberg al confirmar la noticia escribió “Este tipo registra más de 20 años de trayectoria criminal, vinculada a homicidios, sicariato y narcotráfico. Se fugó de La Roca en 2013, fue recapturado en Brasil y posteriormente extraditado a Ecuador.

En 2022 obtuvo la prelibertad, pero incumplió las condiciones impuestas y huyó irregularmente hacia Colombia. Desde ese país continuó coordinando actividades de narcotráfico y sicariato, manteniendo influencia sobre la estructura criminal en Ecuador

Tras su detención, alias ‘Colombia’ quedó a disposición de las autoridades competentes para los procedimientos legales correspondientes. Las instituciones ecuatorianas no han detallado todavía cuándo podría concretarse su eventual retorno al país.

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Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, una juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Javier Andrés Benítez Echeverry, presunto integrante del grupo delincuencial La 38, dedicado al tráfico local de estupefacientes en Calarcá, Quindío.

Una fiscal de la Seccional Quindío le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado; y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. El procesado no aceptó los cargos.

‘La 38’ se dedicaba a la venta de dosis personales de marihuana y cocaína en el municipio, estaba compuesta por varias personas, que tenían roles específicos, tales como campaneros, dosificadores, transportadores y expendedores. Servidores de Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) hicieron efectiva la orden de captura contra Benítez Echeverry, en el barrio Veracruz de Calarcá.

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La gobernación del Quindío, en articulación con la Alcaldía de Armenia, a través de las secretarías del Interior y de Gobierno, adelantó una nueva jornada de los Planes Despertar y Desarme.

Los operativos se concentraron en las zonas céntricas de la ciudad y tuvieron como propósito fortalecer los controles, prevenir situaciones que puedan afectar la tranquilidad de la ciudadanía y mantener el orden y la seguridad en estos sectores.

La jornada contó con la participación de la Policía Nacional, el Ejército Nacional, gestores de convivencia del Gobierno del Quindío y las autoridades municipales.

Además de las acciones de control y prevención, se desarrollaron labores de limpieza, retiro de escombros y elementos que ocupaban el espacio público, como parte de una intervención integral orientada a recuperar estos espacios para la comunidad.

El secretario del Interior, Jaime Andrés Pérez Cotrino, destacó el compromiso del coronel Carlos Mario Bustamante, comandante de la Policía del Quindío; del secretario de Gobierno de Armenia; de los policías, militares y gestores de convivencia que participaron en la jornada.

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Amplían el plazo de pago del impuesto vehicular en el departamento del Quindío hasta el 31 de octubre, esto debido al impacto del terremoto

La Dirección de Impuestos de la Secretaría de Hacienda, oficializó la ampliación del plazo para el pago del impuesto sobre vehículos automotores. Mediante decreto departamental, se extendió la fecha límite de cancelación hasta el próximo 31 de octubre, permitiendo que los propietarios de vehículos puedan ponerse al día con su obligación tributaria sin incurrir en sanciones por extemporaneidad ni recargos por intereses moratorios.

Para garantizar un proceso ágil, cómodo y sin filas, la administración seccional mantiene habilitados diversos canales presenciales y digitales para la liquidación y pago del tributo.

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Los contribuyentes pueden realizar la transacción en línea mediante el botón PSE en el portal web oficial de la Gobernación del Quindío o a través del código QR de las campañas institucionales.

De igual manera, continúan activos los puntos físicos de atención en las sucursales de los bancos de Occidente y Davivienda, la red Facilísimo, puntos Efecty (convenio 6544), cajas del Grupo Éxito y la Tesorería Departamental en la sede del Centro Administrativo Departamental.

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En deportes, Hoy juega el Deportes Quindío en el Torneo Dimayor de la B, a las 8 de la noche en el estadio Sierra Nevada de Santa Marta enfrentará a Unión Magdalena en partido válido por la séptima jornada del campeonato.

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De otro lado, La Ciclo vía de Armenia volverá a habilitar este domingo 30 de agosto el tramo norte en la avenida Centenario, luego del estudio técnico de movilidad y de aforo vehicular realizado por el Imdera, en articulación con la Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia (Setta), para evaluar las condiciones de operación del recorrido en medio de la contingencia vial generada por los trabajos del deprimido.

El recorrido funcionará entre las 7:00 a. m. y las 11:00 a. m., con un trazado ajustado para garantizar la actividad sin comprometer la movilidad, gracias al análisis que estableció que el flujo vehicular dominical es significativamente menor al registrado durante un día hábil y que las vías alternas cuentan con capacidad para absorber la circulación.

Con base en estos resultados y en las alternativas de manejo planteadas, el Imdera determinó la reapertura del tramo norte, desde el sector de Ibérica hasta el nuevo semáforo de la calle 19 Norte, una cuadra antes del Batallón de Servicios #8, en una jornada que durará cuatro horas, un horario definido para reducir el impacto sobre la movilidad.

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La reapertura contempla medidas de apoyo y regulación del tránsito, además de señalización e información previa para orientar a los conductores durante los desvíos. Así, el Imdera busca recuperar progresivamente este espacio para la actividad física, la recreación y el encuentro de las familias del sector.

Finalmente, el tramo sur de la ciclo vía funcionará en su horario habitual, de 8:00 a. m. a 12:00 m., con una programación que incluirá actividades como aeróbicos, rumba y artes marciales, en el sector del parqueadero del Estadio Centenario.