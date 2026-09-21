Nuevo pico y placa para carros y motos en el norte de Armenia por horas

Armenia

Hoy lunes 21 de septiembre de 2026 entra en vigencia una nueva restricción adicional de pico y placa para el sector norte de Armenia, con el propósito de contribuir a la movilidad en este sensible punto de la ciudad, el cual se ha visto afectado por un alto flujo en los denominados periodos pico o de punta.

De esta forma, la Alcaldía de Armenia confirmó que la restricción adicional para el cuadrante norte operará de lunes a viernes, entre las 7:00 y las 8:30 a. m. y entre las 5:30 y las 7:00 p. m., con una rotación diferente a la establecida para el resto del perímetro urbano.

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Esta medida no modifica la vigente de pico y placa que se aplica para todo el perímetro urbano del municipio, sino que es adicional. Así, para los vehículos particulares y motocicletas, la restricción será: lunes, para las placas terminadas en 1 y 2; martes: 3 y 4; miércoles: 5 y 6; jueves: 7 y 8, y viernes: 9 y 0.

Por su parte, el secretario de Setta, Daniel Jaime Castaño Calderón, hizo un llamado a los conductores para que respeten las normas de tránsito, en especial con el estacionamiento o parqueo de sus automotores, debido a que el sector norte es uno de los de mayor presencia de este fenómeno en la ciudad.

Nuevo pico y placa en el norte de Armenia por horas. Foto: Cortesía Alcaldía de Armenia Ampliar Nuevo pico y placa en el norte de Armenia por horas. Foto: Cortesía Alcaldía de Armenia Cerrar

Cambios de horarios en atención en la alcaldía de Armenia

A partir de este lunes 21 de septiembre, la atención al público en las dependencias de la Alcaldía de Armenia será de 7:00 a. m. a 12:00 m. y de 1:00 p. m. a 4:00 p. m., con el fin de reducir la coincidencia entre los desplazamientos de los funcionarios municipales y los momentos de mayor congestión vehicular —horas pico—, en la capital quindiana.

Recalcaron que el cambio de horario no reduce la atención ni los servicios que presta la Administración Municipal, en sus dependencias ubicadas en el Centro Administrativo Municipal, CAM, por consiguiente, los ciudadanos podrán realizar sus trámites y acceder a los programas y servicios municipales dentro de la nueva jornada.

Dependencias como Tesorería, Hacienda y Gobierno mantendrán la atención al público. También lo hará la Secretaría de Desarrollo Social, con servicios como Sisbén, atención a adultos mayores y programas dirigidos a jóvenes, entre otros.

A su vez, la sede de la Secretaría de Educación Municipal, SEM, ubicada en el barrio Granada —calle 10A No.23C-44b—, también adoptará este nuevo horario y garantiza sus servicios a la ciudadanía en completa normalidad.