Lunes 21 de septiembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

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El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia condenó a 96 meses de prisión a seis exdiputados del Quindío por el delito de prevaricato por acción al aprobar ordenanzas en el año 2015

La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia resolvió el recurso de apelación interpuesto por la agente del Ministerio Público, contra la sentencia proferida el 10 de septiembre de 2025 por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Armenia, mediante la cual absolvió a los acusados por el delito de prevaricato por acción.

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Recordemos que los exdiputados son: Néstor Jaime Cárdenas Jiménez, César Londoño Villegas, Luis Alberto Rincón Quintero, Margarita María Ramírez Tafur, Luz Mery Bedoya de López, Mary Luz Ospina García y la exsecretaria de la Asamblea Marieth Vanegas Castillo son investigados por las presuntas irregularidades en la aprobación de ordenanzas en la asamblea departamental en el año 2015 que al parecer comprometió vigencias futuras.

La sala resaltó: “En suma, se comprometen recursos del ente departamental hasta el año 2024, sin cumplir con las normas citadas, sin que fuera declarada la importancia estratégica del proyecto, sin que exista cofinanciación con participación total o mayoritaria de la Nación, y las vigencias futuras se comprometieron dentro del último año de gobierno, sin que se encuentren dentro de las excepciones previstas por la norma”.

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Añadió la sentencia de la sala: “En el delito de prevaricato por acción para que la conducta sea punible no es necesario establecer la existencia de un móvil, pero en el caso concreto las pruebas revelan que los proyectos de ordenanza se presentaron a consideración de la Asamblea cuando se tuvo certeza que el nuevo gobernador pertenecía a otra corriente política, ordenanzas que lo despojaron de gran parte del presupuesto al departamento y en dos de ellas se comprometían vigencias futuras hasta el año 2024”.

El Tribunal revocó la sentencia proferida el 10 de septiembre de 2025 por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Armenia, en su lugar, condenar a Néstor Jaime Cárdenas Jiménez, César Londoño Villegas, Luis Alberto Rincón Quintero, Margarita María Ramírez Tafur, Luz Mery Bedoya de López, Mary Luz Ospina García y Marieth Vanegas Castillo, como coautores y autora, del delito de prevaricato por acción, en cuatro oportunidades, imponiéndoles las penas de noventa y seis (96) meses de prisión, multa de doscientos ochenta (280) smlmv vigentes para el año 2015, y 126 meses de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, para cada uno de ellos.

Sostiene la sala que: “No se concede ningún subrogado penal por estar prohibidos en el artículo 68 A del Código Penal, pero la privación de la libertad se hará efectiva una vez la sentencia logre firmeza, atendiendo que dentro del proceso no se impuso medida de aseguramiento y no se hace necesaria la detención inmediata”.

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Puntualiza: “La presente sentencia se notifica en estrados y contra la misma procede la impugnación especial para los procesados y/o sus defensores, mientras que las demás partes e intervinientes tienen la posibilidad de interponer recurso de casación, los términos procesales de la casación rigen para la impugnación especial”.

Vale anotar que todo el proceso también involucró a la exgobernadora para la época de los hechos, Sandra Paola Hurtado quien en fallo de primera instancia La Corte Suprema de Justicia la absolvió del delito de prevaricato por acción y la exfuncionaria que fue gobernadora encargada Gloria Inés Gutiérrez.

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Un juez de control de garantías envió a la cárcel a Eduardo Ramiro Mendoza Nare, un ciudadano venezolano presunto responsable de la muerte de una turista extranjera en Salento, Quindío.

La Fiscalía General de la Nación le imputó al capturado los delitos de feminicidio y hurto calificado, ambas conductas agravadas; el procesado no aceptó los cargos y, por decisión de un juez de control de garantías, deberá permanecer privado de la libertad en un centro carcelario mientras avanza el proceso penal.

Según la investigación de la Fiscalía General de la Nación, el pasado 25 de mayo, la víctima identificada como Marlies Minke Genz, de 41 años de edad, salió del hospedaje donde se encontraba para asistir a una actividad turística en una finca ubicada en zona rural. Con ese propósito tomó una vía hacia la vereda Palestina y, desde ese momento, se perdió contacto con ella.

Labores de policía judicial adelantadas por el Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, dan cuenta de que tan pronto la mujer llegó al sector, Eduardo Ramiro Mendoza Nare la habría abordado en una zona despoblada y golpeado con un objeto contundente en diferentes partes del cuerpo para despojarla de sus pertenencias.

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La agresión ocasionó un trauma craneoencefálico que produjo su muerte. Luego del ataque, el hombre se cambió de ropa, abandonó la zona y abordó un bus intermunicipal con destino a Medellín, Antioquia.

Entre tanto, el cuerpo de la ciudadana extranjera fue encontrado en una quebrada cinco días después, el 31 de mayo.

Eduardo Ramiro Mendoza Nare fue capturado por servidores del CTI en vía pública de Salento el pasado fin de semana, justo en el mismo municipio donde ocurrieron los hechos.

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En el Quindío enviaron a la cárcel a un hombre señalado de abusar sexualmente a una menor de edad en medio de una venta de un perro

La Fiscalía dio a conocer que el caso se registró el pasado mes de mayo en zona rural del municipio de Calarcá donde una menor de 16 años de edad llegó a una finca para negociar la venta de un perro.

De acuerdo con la investigación, la menor fue atendida por Uberney Guzmán Ramírez, quien habría aprovechado el momento y presuntamente la ingresó a una habitación donde, la amenazó con un arma corto punzante y la abusó sexualmente. Un fiscal de la Unidad Especial de Investigación de Delitos Priorizados Cometidos Contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA) Seccional Quindío le imputó los delitos de acto sexual violento y acceso carnal violento agravado.

Los cargos no fueron aceptados por el procesado y, por disposición de un juez de control de garantías, le impusieron medida de aseguramiento en centro carcelario.

Es de anotar que el CTI, con apoyo de la Policía Nacional, hicieron efectiva la orden de captura contra este hombre en una vivienda ubicada en el barrio El Paraíso de Armenia.

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Hoy lunes 21 de septiembre de 2026 entra en vigencia una nueva restricción adicional de pico y placa para el sector norte de Armenia, con el propósito de contribuir a la movilidad en este sensible punto de la ciudad, el cual se ha visto afectado por un alto flujo en los denominados periodos pico o de punta.

De esta forma, la Alcaldía de Armenia confirmó que la restricción adicional para el cuadrante norte operará de lunes a viernes, entre las 7:00 y las 8:30 a. m. y entre las 5:30 y las 7:00 p. m., con una rotación diferente a la establecida para el resto del perímetro urbano.

Esta medida no modifica la vigente de pico y placa que se aplica para todo el perímetro urbano del municipio, sino que es adicional. Así, para los vehículos particulares y motocicletas, la restricción será: lunes, para las placas terminadas en 1 y 2; martes: 3 y 4; miércoles: 5 y 6; jueves: 7 y 8, y viernes: 9 y 0.

Por su parte, el secretario de Setta, Daniel Jaime Castaño Calderón, hizo un llamado a los conductores para que respeten las normas de tránsito, en especial con el estacionamiento o parqueo de sus automotores, debido a que el sector norte es uno de los de mayor presencia de este fenómeno en la ciudad.

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A partir de este lunes 21 de septiembre, la atención al público en las dependencias de la Alcaldía de Armenia será de 7:00 a. m. a 12:00 m. y de 1:00 p. m. a 4:00 p. m., con el fin de reducir la coincidencia entre los desplazamientos de los funcionarios municipales y los momentos de mayor congestión vehicular —horas pico—, en la capital quindiana.

Recalcaron que el cambio de horario no reduce la atención ni los servicios que presta la Administración Municipal, en sus dependencias ubicadas en el Centro Administrativo Municipal, CAM, por consiguiente, los ciudadanos podrán realizar sus trámites y acceder a los programas y servicios municipales dentro de la nueva jornada.

Dependencias como Tesorería, Hacienda y Gobierno mantendrán la atención al público. También lo hará la Secretaría de Desarrollo Social, con servicios como Sisbén, atención a adultos mayores y programas dirigidos a jóvenes, entre otros.

A su vez, la sede de la Secretaría de Educación Municipal, SEM, ubicada en el barrio Granada —calle 10A No.23C-44b—, también adoptará este nuevo horario y garantiza sus servicios a la ciudadanía en completa normalidad.

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En Armenia, Calarcá y Pijao en Quindío se registraron incendios el fin de semana que dejaron una decena de viviendas consumidas por las llamas y cultivos de café y aguacate arrasados por las conflagraciones.

En Armenia se han registrado 56 incendios de cobertura vegetal, los organismos de socorro advierten que los habitantes de calle son los que generan la mayoría de las emergencias

Ante las altas temperaturas y los fuertes vientos se han disparado los incendios de cobertura vegetal en diferentes zonas de la capital quindiana por eso se encienden las alarmas.

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El capitán Edgar Arenas, comandante del cuerpo oficial de Bomberos de la ciudad indicó que los habitantes de calle generan quemas con elementos hurtados como cableado y originan la mayoría de las emergencias, a pesar del panorama dijo que por fortuna no se han presentado incendios forestales ni en bosques ni en cultivos.

Resaltó que es fundamental que la comunidad denuncie este tipo de acciones con el fin de que se puedan intervenir de manera oportuna y evitar una afectación mayor. Reconoció que hasta el momento no se ha logrado judicializar ninguna de estas quemas que están prohibidas puesto que cuando llegan al lugar de la emergencia ya no hay un responsable del hecho.

En cuanto a las herramientas para atender los incendios dio a conocer que cuentan con 30 equipos de protección personal lo que permite la atención de manera segura.

Vale anotar que, según cifras de la secretaría de Gobierno de la ciudad, desde el 9 de julio y hasta el 17 de septiembre se han registrado 56 incendios de cobertura vegetal y en total en lo que va del año son 83.

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12 viviendas afectadas y 36 personas damnificadas por incendio estructural en el municipio de Calarcá, las autoridades investigan las causas de la emergencia

La emergencia se presentó en el barrio Santander del municipio de Calarcá donde las llamas consumieron 12 viviendas generando caos y angustia en el sector.

Era tal la magnitud del incendio que la comunidad apoyó la labor de los cuerpos de bomberos de Calarcá y del corregimiento de Barcelona para lograr mitigar la contingencia y evitar la propagación a otras viviendas del barrio.

El reporte lo entregó el secretario de Gobierno del municipio, Mario Augusto Castaño informó que resultaron 36 personas afectadas entre niños, adolescentes y adultos mayores como también 30 mascotas.

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En la vereda La Mariela, zona rural de Pijao, durante dos días se presentó incendio forestal que finalmente fue controlado el viernes en la noche

Diego Aristizábal uno de los afectados relató que “la conflagración dejo en total 4 fincas afectadas, 5 hectáreas de aguacate, 1 hectárea banano, media en café, esto en una de las fincas, que es de mi propiedad, otras 2 fincas en café y otros rastrojos, aproximadamente 40 hectáreas incineradas”

La emergencia fue atendida por los bomberos voluntarios de Pijao con apoyo de bomberos de Caicedonia, además de la comunidad local.

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Ya son varios municipios del Quindío con racionamiento de agua para uso agrícola debido a la temporada seca, desde el comité de cafeteros entregan recomendaciones

En el mes de agosto inició el racionamiento de agua para actividades agrícolas en dos municipios del departamento, sin embargo, debido a que se intensificó la temporada fue ampliada la restricción a cuatro municipios.

El director del comité de cafeteros del Quindío, José Martín Vásquez reconoció la complejidad de la situación por la falta de disponibilidad de este líquido lo que genera la toma de decisiones enfocado al racionamiento.

Explicó que actualmente los municipios de Montenegro, Circasia, Filandia y una zona de Calarcá enfrenta la medida por la ausencia de la disponibilidad del agua al 100%.

Enfatizó que vienen realizando recomendaciones del uso adecuado del vital líquido desde meses atrás con el objetivo de que los usuarios puedan conservar para evitar las afectaciones. Entregó recomendaciones relacionadas con el uso adecuado del agua como aprovechar las aguas lluvias para mitigar el impacto de las condiciones climáticas.

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La Superintendencia Nacional de Salud confirmó que el segundo hospital más importante del Quindío será operado por la administración departamental después de cinco años de intervención administrativa

Y es que el proceso de intervención administrativa en el hospital La Misericordia del municipio de Calarcá por parte de la Superintendencia Nacional de Salud inició en el mes de septiembre del año 2021 al identificar 54 hallazgos, entre ellos, el cierre total de 20 servicios, deficiencias en infraestructura y en la gestión de facturación, e insuficiencia de medicamentos e insumos.

A través de un comunicado la Superintendencia informó que se dará inicio a una nueva etapa bajo la administración de la Gobernación del Quindío, con una medida de vigilancia especial durante un año para consolidar los avances alcanzados durante la intervención.

El asesor de despacho de la gobernación del departamento, Carlos Alberto Gómez reconoció que representa un reto grande tras el terremoto puesto que actualmente se estableció una sede alterna ante las afectaciones que sufrió la infraestructura.

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Resaltó que lo clave es estabilizar los servicios de salud como cirugía, hospitalización entre otros para beneficiar a los usuarios de la cordillera del departamento y del municipio de Caicedonia en el Valle del Cauca.

Reconoció que la intervención de la Superintendencia no tuvo los efectos esperados porque considera la medida había perdido el rumbo puesto que pasaron cinco años sin lograr el mejoramiento de las condiciones financieras del centro asistencial y en la prestación de los servicios de salud por eso celebran la decisión de retomar la operación para mitigar estas problemáticas.

Es de anotar que el empalme entre la administración departamental y el actual gerente interventor tendrá un plazo determinado por lo que la secretaria de Salud, Luisa Fernanda Arcila fue designada como gerente encargada.

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Las autoridades de salud en el Quindío evidencian que la cartera de EPS con prestadores supera el billón de pesos y solo a la red pública se le adeuda más de 200 mil millones de pesos, con visita de la superintendencia de Salud esperan superar la crisis

Precisamente en la visita al departamento de la superintendente nacional de salud, María Andrea Godoy se llevaron a cabo varias mesas con usuarios, gestores farmacéuticos e IPS para analizar la actual situación.

El asesor de despacho de la gobernación del Quindío, Carlos Alberto Gómez resaltó que en las diferentes reuniones tocaron temas relacionados con la cartera, gestión de medicamentos entre otros para garantizar el derecho a la salud.

El funcionario se refirió al panorama actual en materia de cartera donde sostuvo que la cartera de las EPS con los prestadores es superior a los 1.1 billones de pesos donde a la red pública adeudan 289 mil millones de pesos y solo a las entidades de mediana y alta complejidad son más de 600 mil millones de pesos.

Enfatizó que es un tema que preocupa altamente porque la cartera se va envejeciendo tanto así que el 63% de dicha cartera supera los 360 días. Fue claro que esperan soluciones concretas a raíz de la visita de la superintendente con el fin de mitigar la situación puntualmente con las EPS intervenidas que han registrado mayores problemáticas como son Asmet Salud y Nueva EPS.

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En el Quindío advierten que persisten las dificultades con el nuevo modelo de salud para el magisterio y que faltan más de un billón de pesos para garantizar la atención en lo que resta del año

En el marco del encuentro de veedores de salud que se llevó a cabo en el departamento, Esteban Bernal de la secretaría de seguridad social del sindicato de educadores del departamento Suteq, se refirió a la situación actual del modelo de salud del magisterio.

Sostuvo que ante la visita de la superintendente nacional de salud al Quindío le expusieron la preocupación porque faltan 1.4 billones de pesos para cubrir la atención en lo que resta del año y si no se genera el desembolso de estos recursos habría una suspensión del servicio de salud no solo para los docentes sino para sus familias en el país.

Informó que la superintendente quedó con el compromiso de realizar la gestión ante los ministerios de Hacienda, Educación y salud para tomar las medidas que permitan dar solución a la problemática.

Advirtió que las mayores problemáticas están relacionadas con la entrega de medicamentos donde permanecen las fallas logísticas y otra de las dificultades es por la falta de contratación de especialistas por lo que los docentes deben trasladarse a otros departamentos para lograr ser atendidos.

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Comunidad educativa de colegios en el municipio de Montenegro realizaron una movilización frente a los daños tras el terremoto que impide el retorno a las clases presenciales

Tras un mes del terremoto la complejidad se centra en los colegios de uno de los municipios más afectados del departamento por eso la comunidad educativa llevó a cabo una manifestación con el fin de encontrar soluciones a la problemática.

En efecto la docente de la Institución Educativa Los Fundadores, sede Francisco José de Caldas de Montenegro, Diana Carolina Albornoz dijo que la idea es entablar un diálogo con la administración municipal para conocer el plan de contingencia en medio de las afectaciones de infraestructura educativa que imposibilita la normalidad académica.

Reconoció que la recuperación de las plantas físicas no será de manera inmediata porque requieren recursos, estudios, sin embargo, considera es clave buscar alternativas provisionales para los estudiantes afectados y que requieren el regreso a las clases presenciales.

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Destacó que actualmente los estudiantes están desarrollando la modalidad de escuela en casa y consiste que llevan a cabo guías que recogen de la institución educativa, pero alertó que no todos los estudiantes cuentan con las condiciones para realizar esta modalidad.

Evidenció que algunos de los estudiantes están hospedados en otros lugares porque sus casas sufrieron afectaciones y otros no cuentan con acompañamiento de padres porque deben salir a trabajar lo que preocupa enormemente por su aprendizaje y desarrollo académico.

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Las directivas del Hospital Roberto Quintero Villa de Montenegro, informan a la comunidad que, como consecuencia de las afectaciones identificadas en el área de ingreso y algunos muros del servicio de urgencias tras el sismo ocurrido el pasado 10 de agosto, implementaron una medida temporal de contingencia que contempla la atención en carpas ubicadas en la zona exterior de la institución.

Esta decisión responde a las condiciones de seguridad para pacientes, acompañantes y colaboradores, mientras se adelantan los diseños y las obras necesarias para la recuperación de las áreas afectadas.La institución reitera que el servicio de urgencias continúa funcionando las 24 horas, garantizando la atención a la comunidad. De igual forma, los demás servicios del Hospital funcionan normalmente, por lo que los usuarios pueden continuar accediendo a ellos de acuerdo con los procesos habituales.Durante esta contingencia, se solicita a la comunidad limitar los acompañantes a los casos que realmente lo requieran, especialmente menores de edad, personas mayores y personas con discapacidad.

Cabe recordar que, temporalmente, no se dispone de parqueadero, por lo que únicamente se permitirá dejar o recoger pacientes, recomendándose el uso de transporte público. La medida tiene una duración estimada de dos meses, sujeta al avance de las obras y a las condiciones de seguridad.

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Los beneficiarios de los programas de transferencias monetarias de Prosperidad Social afectados por el terremoto del 10 de agosto podrán mantener la continuidad de sus transferencias cuando, por causa de la emergencia, no sea posible verificar temporalmente los requisitos y corresponsabilidades necesarios para liquidar sus pagos.

El Gobierno nacional expidió el Decreto Legislativo 1426 del 17 de septiembre de 2026, que faculta a Prosperidad Social para suspender, de manera excepcional y temporal, determinadas verificaciones y corresponsabilidades cuando dependan de infraestructura, servicios o sistemas de información afectados por el terremoto.

La norma fue suscrita por el presidente de la República, Abelardo De La Espriella y los ministros del despacho, en desarrollo del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.

En ese contexto, el decreto permite evitar que un beneficiario o un hogar quede por fuera de un ciclo de pago por una imposibilidad de verificación que no le sea atribuible.

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Cuatro programas cobijados. La medida comprende Renta Ciudadana, Compensación del IVA, Colombia Mayor y Renta Joven.

En los municipios con afectación directa, Prosperidad Social registra cobertura de 258.018 hogares de Renta Ciudadana, 237.363 hogares de Compensación del IVA, 1.255.622 personas de Colombia Mayor y 64.107 personas de Renta Joven.

La suspensión no será automática ni generalizada. Prosperidad Social definirá mediante acto administrativo los municipios y las verificaciones en las que se aplicará, de acuerdo con las afectaciones ocasionadas por el terremoto.

Hasta ahora, Prosperidad Social no podía suspender mediante una decisión administrativa verificaciones establecidas en normas de rango legal. El Decreto 1426 le otorga esa facultad de manera excepcional y temporal para responder a las consecuencias de la emergencia.

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La medida podrá extenderse hasta por 12 meses, pero deberá levantarse progresivamente a medida que se restablezcan la infraestructura, los servicios y los sistemas necesarios para realizar las verificaciones.

El decreto no crea un nuevo subsidio ni aumenta el valor de las transferencias. Su objetivo es proteger la continuidad de los pagos de quienes ya eran beneficiarios al momento del terremoto.

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El cura párroco de la basílica menor Jesús María y José de Quimbaya, sacerdote Ferney Castañeda a través de un comunicado dio a conocer que la torre de la iglesia afectada por el terremoto será desmontada cuando la alcaldía de Quimbaya otorgue el permiso para realizar dicho proceso

En el comunicado el cura indica que la decisión fue adoptada por el obispo de la Diócesis de Armenia, y la mesa técnica de ingenieros de la diócesis y busca que la parte afectada de la torre sea desmontada teniendo en cuenta que amenaza riesgo y por eso tomaron la decisión de desmontar la parte afectada de la torre en la que esperan recuperar si con seguridad es permitido recuperar parte de la imagen del cristo de la esperanza que quedó en la torre.

Desde el sindicato de educadores del Quindío alertan por los retrasos en la construcción de una escuela que debe ser reubicada debido a las obras de la doble calzada entre Armenia y Calarcá

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La escuela Perpetuo Socorro ubicada en el sector de la María en la vía entre los municipios de Armenia y Calarcá debe ser reubicada por las obras que se llevan a cabo de la doble calzada por parte del Instituto Nacional de Vías, Invías.

Recientemente se llevó a cabo una mesa de diálogo con las entidades competentes, autoridades municipales, departamentales y comunidad educativa para conocer de primera mano la situación actual del proyecto.

Precisamente Néstor Fabián Grisales del Sindicato de Educadores del departamento SUTEQ, evidenció que es una situación difícil porque no hay avances significativos en la construcción de la nueva escuela por lo que continúan recibiendo las clases en la sede antigua y por eso considera el llamado es a generar las garantías para lograr demoler la infraestructura que permita avanzar con el proyecto vial.

Indicó que será para 100 estudiantes la nueva construcción por lo que beneficiaría mucho a la comunidad, pero es fundamental que se brinden los avances por eso estarán vigilando el proceso para que se dé el cumplimiento.

Enfatizó que estarán acompañando unas mesas de seguimiento para conocer de primera mano cómo se lleva el proceso y los avances que se deben generar para que la comunidad educativa permita demoler o no la sede actual.

Recordó que la nueva construcción está a 100 metros de la anterior en un terreno estable que cuenta con la viabilidad, pero falta que esté lista para que puedan trasladarse los docentes y estudiantes.

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En el Quindío lanzan la estrategia ‘Plan Comercio Seguro’ para fortalecer la prevención del delito en el sector comercial

En efecto en la plaza de la quindianidad de Armenia se llevó a cabo el lanzamiento de la estrategia en articulación de la Cámara de Comercio, Policía, Ejército, las autoridades municipales y departamentales.

El coronel Gustavo Morales, comandante de la Policía del departamento informó que es una estrategia integral orientada a fortalecer la prevención del delito, acompañar al sector comercial y aumentar la confianza de comerciantes, empresarios y ciudadanos.

Explicó que el plan plantea un enfoque preventivo que busca no solamente responder ante situaciones que puedan afectar la seguridad, sino anticiparse a ellas mediante el acompañamiento, la articulación institucional y el contacto permanente con la comunidad.

Desde la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío advierten que es clave la comercialización del aeropuerto internacional El Edén para impulsar la dinámica y reactivación

Y es que la gobernación del departamento estableció una reunión con Satena con el fin de buscar oportunidades para fortalecer la operación y ampliar la conectividad aérea.

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A propósito, el presidente de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, Rodrigo Estrada manifestó que es fundamental la parte comercial puesto que el aeropuerto Internacional El Edén es de la Aeronáutica Civil y no genera el mercadeo por lo que no se tienen las herramientas correspondientes para hacerlo.

Considera que el aeropuerto debe contar con un esquema de manejo diferente para que se pueda comercializar y buscar nuevas aerolíneas porque lo más importante es que sea permanente y no temporal porque las consecuencias son mayores.

Reiteró que es clave el mercadeo porque conoce aeropuertos que no son muy buenos, pero tienen muchas aerolíneas por eso es muy importante ese trabajo para que se tenga una verdadera dinámica comercial.

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En Quindío, el ICBF pone en funcionamiento servicio de Defensoría de Familia 24 horas los 7 días de la semana, en dos centros zonales ubicados en Armenia y Calarcá (Quindío).

Los centros zonales Armenia Sur y Calarcá tendrán atención las 24 horas del día por turnos. De acuerdo con esta regulación, la jornada ordinaria de atención continuará de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. y se complementará con turnos de 12 horas, distribuidos de 6:00 a. m. a 6:00 p. m. y de 6:00 p. m. a 6:00 a. m., de acuerdo con la programación institucional.

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En deportes, Los dos equipos de Caciques del Quindío comenzaron con pie derecho su participación en las ligas nacionales de fútbol de salón el fin de semana, las Chicas de Caciques ganaron de visitante en Cundinamarca 2 a 1 a Podium Colombia en la liga femenina, así mismo Caciques A masculino ganó, gustó y goleó también de visitante por marcador de 6 a 2 a Bello Innovar en Antioquia en la liga masculina de fútbol de salón.

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Otra buena noticia deportiva, el atletismo del departamento del Quindío tuvo una destacada presentación en el campeonato nacional U14 y U16 realizado en la ciudad de Ibagué, y lograron cinco medallas, cuatro de bronce y una de plata y donde la gran figura de La delegación fue el atleta, Juan Miguel Correa Vásquez, quien se colgó tres medallas en las tres pruebas en que participó.

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Finalmente, hoy juega el Deportes Quindío a las cinco de la tarde enfrentará en condición de visitante a Real Cundinamarca en el Estadio Municipal de Mosquera por la décima fecha del Torneo Dimayor de la B.