Cartera de EPS con prestadores de salud en el Quindío supera el billón de pesos

Armenia

Precisamente en la visita al departamento de la superintendente nacional de salud, Maria Andrea Godoy se llevaron a cabo varias mesas con usuarios, gestores farmacéuticos e IPS para analizar la actual situación.

El asesor de despacho de la gobernación del Quindío, Carlos Alberto Gómez resaltó que en las diferentes reuniones tocaron temas relacionados con la cartera, gestión de medicamentos entre otros para garantizar el derecho a la salud.

“Se tuvo la visita de la doctora María Andrea Godoy, la superintendente nacional de salud y también de la doctora Mónica, superintendente delegada para las entidades prestadoras de servicios. Se realizaron varias reuniones con usuarios, con gestores farmacéuticos, con IPS y todo buscando ante todo garantizar que efectivamente el derecho a la salud sea un derecho fundamental debidamente cumplido por parte de los diferentes actores. Se tuvieron las reuniones, se habló de la cartera, se habló de las dificultades que se tienen en la gestión de los medicamentos, las dificultades que se tienen también para las imágenes diagnósticas y ayudas diagnósticas y también para todo lo que tiene que ver con cirugías programadas”, manifestó.

Añadió: “La superintendente tomó atenta nota de las de las peticiones tanto ciudadanas como de las IPS y de los gestores farmacéuticos y obviamente programó una serie de mesas técnicas buscando el mejoramiento de los servicios en el departamento del Quindío. Esperamos que esto conduzca a un buen resultado y de esos esfuerzos que ha venido haciendo el gobierno departamental y el gobernador tratando de salvaguardar la salud de todos los quindianos”.

Panorama sobre la cartera de EPS

El funcionario se refirió al panorama actual en materia de cartera donde sostuvo que la cartera de las EPS con los prestadores es superior a los 1.1 billones de pesos donde a la red pública adeudan 289 mil millones de pesos y solo a las entidades de mediana y alta complejidad son más de 600 mil millones de pesos.

Enfatizó que es un tema que preocupa altamente porque la cartera se va envejeciendo tanto así que el 63% de dicha cartera supera los 360 días.

“Es un panorama complejo. Las carteras que tienen las diferentes EPS con los prestadores en el Quindío supera los 1.1 billones de pesos. A la sola red pública se le deben cerca de 289.000 millones. El resto a las entidades privadas, a las solas entidades de mediana y alta complejidad son más de 600.000 millones de pesos y obviamente algo que preocupa es que esa cartera se ha ido envejeciendo. El 63% de la cartera supera los 360 días y lo más grave aún es que una sola entidad, que en este caso es Nueva EPS, le debe a los prestadores en el Quindío cerca de 500.000 millones de pesos”, advirtió.

Fue claro que esperan soluciones concretas a raíz de la visita de la superintendente con el fin de mitigar la situación puntualmente con las EPS intervenidas que han registrado mayores problemáticas como son Asmet Salud y Nueva EPS.

Destacó que lo clave es que se reconozcan las deudas porque es una de las principales quejas de los prestadores también por los constantes cambios de interventores de dichas EPS.