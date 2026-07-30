De la Espriella mandó ultimátum a ‘Calarcá’: “Bandido que no se someta, lo vamos a dar de baja”

Imagen de referencia | Abelardo de la Espriella: Getty Images / Alias 'Calarca': Colprensa.

Un fuerte ultimátum entregó el presidente electo, Abelardo de la Espriella al término de la reunión del empalme territorial con Cundinamarca.

Y es que luego de reiterar en que la seguridad será el eje central de su Gobierno, el presidente electo lanzó un ultimátum a alias ‘Calarcá’ y a otros cabecillas de grupos armados que delinquen el país.

Mensaje para alias ‘Calarcá’ y diferentes cabecillas de grupos armados

El mensaje fue claro y es que tienen una semana para entregarse y someterse a la justicia, o el Gobierno entrante les caerá con todo el peso de la ley.

Les advirtió que: “Bandido que no se someta lo vamos a dar de baja”.

El presidente electo también reiteró que su gobierno tendrá mano dura con los “bandidos”, y “no habrá falsos procesos de paz”.

Bloques de seguridad en varias regiones del país

Al finalizar el encuentro, el presidente electo, Abelardo de la Espriella también reiteró que en su gobierno tendrá “bloques de seguridad“ en varias regiones del país.

Anunció que Soacha y el Tolima, también harán parte de este grupo de regiones que tendrán frentes para enfrentar la inseguridad.

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