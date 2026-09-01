Capturan a 8 presuntos integrantes del Tren de Aragua por crimen de profesor Kevin Ángel

Justicia

La Fiscalía General de la Nación identificó y capturó a ocho presuntos integrantes del ‘Tren de Aragua’ que, al parecer, están relacionados con el crimen del profesor y líder comunitario Kevin Santiago Ángel, quien desarrollaba actividades con los jóvenes para evitar que cayeran en el consumo de estupefacientes y en bandas delincuenciales.

Los hechos ocurrieron entre el 20 y el 21 de mayo de este año en el suroccidente de Bogotá.

Lea además: “Rechazo la muerte del profesor Kevin Santiago Ángel”, alcalde Carlos Fernando Galán

Agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional y el Gaula Militar del Ejército Nacional, adelantaron un operativo en el que fueron capturadas siete personas en Bogotá y en Pamplona (Norte de Santander). La octava persona fue notificada de la orden judicial en la cárcel de La Dorada (Caldas).

“Las evidencias obtenidas por la Unidad Especial de Investigación (UEI) indican que el ‘Tren de Aragua’ consideraba a la víctima como un actor que afectaba sus intereses ilícitos y generaba incomodidad por las actividades sociales que desarrollaba, mediante proyectos orientados a prevenir la criminalidad y las actividades de narcomenudeo”, detalló la Fiscalía.

De acuerdo con la investigación y los elementos materiales probatorios recopilados, integrantes de esa organización criminal habrían engañado al profesor para que acudiera al lugar y lo asesinaran.

Vea además: Buscan a Kevin Santiago Ángel, profesor desaparecido en Bogotá tras salir de un gimnasio

Precisamente, entre los detenidos se encuentra un hombre conocido como ‘Osmer’, quien sería uno de los cabecillas del ‘Tren de Aragua’ y sería el articulador del cobro de extorsiones y otras conductas delictivas en el suroccidente de Bogotá.

“También están dos presuntos coordinadores de zona y cinco personas que, al parecer, habrían participado en la logística y ejecución del crimen”, señaló la Fiscalía.

Se espera que en las próximas horas se realice la imputación de cargos por los delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado y serán presentados ante un juez de control de garantías.