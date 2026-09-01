Fenómeno de El Niño amenaza más de 162 millones de menores de edad en África

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) alertó que más de 162 millones de niños en África Oriental y Meridional, que suman más de dos tercios de la población infantil de la región, están expuestos a los impactos del fortalecimiento del fenómeno meteorológico El Niño previsto para el periodo 2026-2027.

Según un comunicado de Unicef, la intensificación de las sequías, el calor extremo y las inundaciones amenazan con desencadenar brotes epidémicos, desnutrición aguda, desplazamientos masivos e interrupciones escolares en 13 países prioritarios de la zona, entre ellos Somalia, Etiopía, Sudán del Sur, Kenia y Mozambique.

“La amenaza de El Niño está creciendo y los riesgos para la infancia ya son evidentes”, dijo la directora regional de Unicef para África Oriental y Meridional, Etleva Kadilli, al advertir de que la proliferación de desastres climáticos llevará al límite la vulnerabilidad de los menores y de los servicios básicos de los que dependen.

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Necesidad de recursos

Para mitigar el impacto, el organismo solicitó con urgencia 173 millones de dólares (unos 156 millones de euros) dentro de su plan de acción humanitaria para 2026, con el fin de desplegar suministros nutricionales, reforzar la vigilancia epidemiológica y garantizar agua potable en las zonas de mayor riesgo.

Unicef lamentó que menos del 1 % de la asistencia humanitaria internacional se destine a la acción preventiva, pese a que las evaluaciones de la ONU calculan que cada dólar invertido en la reducción del riesgo de desastres puede ahorrar hasta 15 dólares en costes futuros de recuperación.

Proteger a los niños

“Sabemos lo que se avecina, qué niños corren mayor riesgo y cómo protegerlos. La decisión es si el mundo responde ahora o espera a que la crisis se agrave y los niños paguen un precio aún mayor”, concluyó Kadilli.

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Unicef advierte de riesgos urgentes para la infancia en países como Somalia, donde las inundaciones graves amenazan a 2,5 millones de personas y su acceso a alimentos, agua y educación.

Paralelamente, en Etiopía y Sudán del Sur, la sequía, el calor y las riadas agravarán la desnutrición, los brotes epidémicos y los desplazamientos masivos en zonas vulnerables.