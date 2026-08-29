Medellín está en alerta naranja por fenómeno de El Niño: ya van más de 150 incendios forestales

Medellín

La llegada del fenómeno de El Niño, su impacto en las condiciones climáticas, las altas temperaturas y la mayor probabilidad de incendios mantiene en alerta a las autoridades en Medellín.

De acuerdo con los reportes oficiales, en lo corrido del año la ciudad ha atendido cerca de 4.800 emergencias, de las cuales 151 corresponden a incendios forestales. El panorama se ha agudizado durante agosto. Solo en este mes se han presentado 51 incendios forestales, lo que equivale a más de un evento por día.

San Cristóbal, Santa Elena, Villa Hermosa, Belén y San Sebastián de Palmitas figuran entre los sectores más afectados por los incendios forestales.

“Más del 98% de los incendios forestales ocurren de manera voluntaria o involuntaria por la intervención antrópica de los ciudadanos, las mal llamadas quemas controladas. Todas estas acciones pueden incurrir en un desastre completo para nuestros ecosistemas”, explicó el director del DAGRD, Carlos Quintero.

En la noche de este viernes 28 de agosto, los bomberos y demás organismos de socorro tuvieron que atender tres incendios de manera simultánea en la capital antioqueña.

Uno de los puntos de atención fue el Cerro de las Tres Cruces, mientras otros organismos de emergencia concentraron esfuerzos para combatir las llamas en sectores de Santa Elena, Alto de las Moras y el corregimiento de San Cristóbal.

Medellín en alerta naranja

El Distrito mantiene activa la alerta naranja y una capacidad operativa reforzada desde mayo para enfrentar los efectos de la temporada de menos lluvias y los riesgos asociados a El Niño.

El DAGRD tiene priorizados seis escenarios de riesgo durante esta temporada: incendios forestales, desabastecimiento hídrico, calidad del aire, salud pública, afectaciones a la fauna y disminución de la productividad agrícola.

Según el DAGRD, cerca de 1.600 personas han sido capacitadas y preparadas para intervenir ante una eventual emergencia. En este dispositivo participan el Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín, organismos de socorro, Policía, Ejército, grupos de apoyo, guardabosques, guardaquebradas y personal del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

El llamado de las autoridades a los ciudadanos está en abstenerse de realizar quemas, especialmente en zonas verdes, rurales o cercanas a áreas boscosas, y extremar las precauciones cuando visiten ecosistemas naturales.

También recomendó recoger los residuos y no abandonar elementos que puedan representar un riesgo en medio de las altas temperaturas y las condiciones secas.

El DAGRD reiteró que cualquier columna de humo, foco de fuego o posible incendio forestal debe ser reportado inmediatamente a la línea de emergencias 123.