Cali no tendrá racionamiento de agua pese a sequía y altas temperaturas

Cali, Valle del Cauca

Aunque el río Meléndez registra actualmente los niveles más bajos entre las fuentes que abastecen a la ciudad, no se contempla, por ahora, implementar un racionamiento.

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La red de abastecimiento permite compensar la reducción del río Meléndez con el suministro proveniente del río Cauca, que aporta cerca del 80 % del agua que consume Cali y es tratado en las plantas de Puerto Mallarino y Río Cauca. Esta operación permite mantener la prestación del servicio y responder ante posibles variaciones en las fuentes de abastecimiento.

Mientras persisten las condiciones de sequía, las autoridades mantienen el monitoreo permanente del sistema para prevenir eventuales afectaciones.

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También se recomienda a los caleños hacer un uso responsable del agua, evitar desperdicios y reportar posibles fugas para contribuir al cuidado del recurso durante esta temporada de altas temperaturas.