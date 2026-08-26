Procuraduría y EPM analizan en mesa técnica riesgos de fenómeno de El Niño para Hidroituango. Foto: suministrada.

Antioquia

Tras la autorización de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales para que Hidroituango aumente su capacidad de almacenamiento de agua ante la amenaza del fenómeno de El Niño, la Procuraduría General de la Nación y Empresas Públicas de Medellín sostuvieron una mesa técnica para evaluar los riesgos que enfrenta el sistema en el país.

Durante el encuentro, las entidades analizaron las condiciones del sistema de generación frente a la disminución de los caudales, las altas temperaturas y la posible intensificación del fenómeno climático, así como las medidas necesarias para garantizar la continuidad del servicio y reducir el riesgo de un eventual racionamiento de energía.

Detalles de la mésa técnica

Uno de los temas revisados fue la operación del embalse de Hidroituango. EPM informó sobre las gestiones que adelanta para elevar gradualmente el nivel del embalse y contar con una mayor reserva de agua y capacidad de generación durante los meses de menor disponibilidad hídrica, en concordancia con las obligaciones ambientales establecidas para el proyecto.

La Procuraduría señaló que el comportamiento de los embalses será determinante para enfrentar la temporada seca, pero advirtió que los riesgos del sistema energético no obedecen únicamente a las condiciones climáticas. El Ministerio Público también identificó factores estructurales como la insuficiente entrada de nuevos proyectos de generación, las restricciones para el desarrollo de infraestructura, la dependencia de combustibles de mayor costo y las dificultades financieras que atraviesan algunos agentes del sector.

En la mesa técnica también se revisaron los posibles efectos que una mayor exposición de las empresas al mercado de energía podría tener sobre sus finanzas y sobre las tarifas que pagan los usuarios. EPM presentó alternativas orientadas a reducir estos riesgos y contener el impacto del incremento de los precios de la energía.

La Procuraduría solicitó que dichas propuestas sean evaluadas por las autoridades competentes en el marco de la mesa integral del sector energético, teniendo en cuenta criterios técnicos, financieros, ambientales y sociales, especialmente en las regiones donde los usuarios enfrentan mayores dificultades para asumir el costo del servicio.

El Ministerio Público anunció que mantendrá un seguimiento preventivo a los niveles de los embalses, la capacidad de generación, la situación financiera de los agentes y las medidas que se adopten para enfrentar el fenómeno de El Niño, con el objetivo de anticipar posibles afectaciones a la confiabilidad del sistema y promover una respuesta coordinada entre las autoridades y las empresas responsables.