El fenómeno de ‘El niño’ genera problemas en la cosecha cafetera en Caldas

Caldas

De acuerdo al reporte entregado por la Federación Nacional de Cafeteros en Caldas, la cosecha ya inició en el departamento, donde trabajan para que el fenómeno de ‘El niño’ no afecte en grandes proporciones los cultivos, especialmente en la subregión del occidente.

“Nos preocupa y vimos en que un solo árbol hay un grano maduro, uno verde y flor y sabemos que es consecuencia del clima, pero estamos pendientes a cómo transcurre y lo que pueda ocurrir en cuanto a recomendaciones sobre el tiempo de sequía”, señala Natalia Yepes, directora del Comité de Cafeteros en Caldas.

¿Cómo va la cosecha cafetera?

Aunque se pensaba que estaría concentrada a finales de septiembre y a inicios de octubre, sucedió lo contrario, se desconcentró, puesto que ya inició en la mayoría de municipios caficultores y se pronostica que vaya hasta diciembre, pero con un pico en la tercera semana del primer mes mencionado.

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“Necesitaremos una gran cantidad de recolectores, suponemos que llegarán, aproximadamente, 33.000, de los cuales 17.000 son de Caldas y 15.000 provenientes de Cauca, Nariño y Huila, por lo que tendremos cosecha todo este semestre y es fundamental para que nuestros cafeteros tengan ingresos positivos”, concluye Yepes.

Cabe precisar que Norcasia y La Dorada son los únicos municipios donde no se cultiva café en el departamento de Caldas.

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