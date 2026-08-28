Procuraduría pide a Superservicios explicar vigilancia a ESSMAR por riesgos del fenómeno de El Niño. Foto: ESSMAR

La Procuraduría General de la Nación puso la lupa sobre la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado en Santa Marta, al incluir a la capital del Magdalena entre los siete municipios sobre los que pidió información a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, Superservicios, frente a los riesgos asociados al fenómeno de El Niño.

El requerimiento también cobija a Buenaventura, Maicao, Riohacha, San Andrés, Tumaco y Vélez, territorios en los que, según el Ministerio Público, existen situaciones complejas en la prestación de estos servicios.

En Santa Marta, la empresa encargada de la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado es ESSMAR E.S.P.

¿Qué pidió la Procuraduría?

La Procuraduría Delegada para la Gestión y Gobernanza Territorial solicitó a Superservicios información sobre las acciones adelantadas frente al Plan Nacional de Gestión ante el fenómeno de El Niño, así como sobre la formulación y puesta en marcha de los Planes de Emergencia y Contingencia de las empresas prestadoras.

También pidió detalles de las actuaciones de inspección, vigilancia y control realizadas en los municipios incluidos y de la articulación con el Ministerio de Vivienda, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, autoridades ambientales y gobiernos territoriales.

El Ministerio Público busca conocer los riesgos existentes y las medidas adoptadas para garantizar la continuidad de estos servicios, considerados esenciales para la salud pública.

ESSMAR había reportado medidas

Frente a los riesgos por el fenómeno de El Niño, ESSMAR anunció desde mayo la activación de su Plan de Emergencia y Contingencia, debido a la disminución de los caudales de las fuentes que abastecen a Santa Marta. Entre las medidas informó monitoreo de las captaciones, mantenimientos preventivos y abastecimiento mediante carrotanques.

En materia de alcantarillado, durante los últimos meses la empresa reportó labores de limpieza y mantenimiento de redes, estaciones de bombeo y colectores. Además, en junio inició la Fase II del colector Tamacá, con una inversión superior a $9.600 millones, para mejorar la infraestructura y reducir los rebosamientos en sectores como El Rodadero y Gaira.

Seguimiento tras la intervención

El requerimiento se conoce semanas después de que, el 11 de agosto, Superservicios entregara nuevamente ESSMAR al Distrito de Santa Marta, luego de casi cinco años de intervención.

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El regreso de la empresa a la administración distrital no implica el fin de la vigilancia de Superservicios sobre la prestación de los servicios públicos en la ciudad.

La Procuraduría busca ahora que la Superintendencia precise qué seguimiento realiza en Santa Marta y cuáles son las medidas adoptadas para prevenir o atender eventuales afectaciones en el acueducto y alcantarillado