Indepaz pidió atender alerta de la Defensoría para evitar escalada de violencia en Mercaderes, Cauca

Mercaderes, Cauca

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) pidió al Gobierno Nacional y a las autoridades del Cauca atender las recomendaciones de la Alerta Temprana de Inminencia 022 de 2026 emitida por la Defensoría del Pueblo, ante el riesgo que enfrentan más de 12 mil habitantes por la confrontación entre el ELN y la estructura criminal conocida como La Mafia.

La organización señaló que la ruptura de la coexistencia que mantenían ambos grupos armados dio paso a una disputa por el control territorial, las economías ilícitas, las rentas de la minería y los corredores de movilidad, situación que ya estaría generando amenazas, extorsiones, desplazamientos y otras afectaciones contra la población civil.

Además, manifestó su preocupación por el uso de drones con explosivos en zonas pobladas y por la posibilidad de que la confrontación se extienda mediante alianzas con otras estructuras armadas ilegales con presencia en el sur del Cauca y el norte de Nariño.

“Es muy preocupante lo que está sucediendo en Mercaderes y lo que está alertando la Defensoría del Pueblo, donde advierte un riesgo inminente para más de 12 mil personas por la ruptura de la coexistencia entre el ELN y la estructura criminal denominada La Mafia”, indicó Leonardo González, director de Indepaz.

González agregó que la población civil no puede ser señalada, presionada ni obligada a tomar partido en medio de la confrontación, e insistió en que todos los grupos armados deben respetar la vida de las comunidades y cumplir las normas del Derecho Internacional Humanitario.

“La respuesta no puede limitarse a un despliegue de Fuerza Pública; se requieren medidas humanitarias, protección colectiva, prevención del reclutamiento y una presencia integral del Estado construida con las comunidades”, agregó González.

Finalmente, Indepaz advirtió que Mercaderes y el sur del Cauca no pueden quedar atrapados en medio de la confrontación entre actores armados y disputas por las economías ilícitas, por lo que insistió en la necesidad de adoptar medidas urgentes que eviten una nueva escalada de violencia y mayores afectaciones contra la población civil.