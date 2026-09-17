A un mes del terremoto, Popayán declara calamidad pública por daños y alerta del volcán Puracé

Popayán, la capital del Cauca, se destaca como el principal centro comercial y de servicios, aportando el 28.3% del PIB departamental. | Foto: Getty Images / Nick Kee Son

Popayán, Cauca

Tras un mes del terremoto del pasado 10 de agosto, la Alcaldía de Popayán oficializó la declaratoria de calamidad pública por las afectaciones ocasionadas por el sismo y la alerta naranja del volcán Puracé.

La decisión fue adoptada durante una sesión extraordinaria del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres y permitirá gestionar recursos ante el Gobierno Nacional para atender las emergencias que enfrenta la ciudad.

El alcalde Juan Carlos Muñoz señaló que en el inventario de daños ocasionados por el terremoto aparecen bienes patrimoniales del Centro Histórico, entre ellos las iglesias de San Agustín y Santo Domingo, además de los puentes del Humilladero y de la Sacristía.

“Tenemos unos puentes que están resquebrajados, tenemos unas iglesias que están afectadas”, afirmó el mandatario, quien explicó que el municipio no cuenta actualmente con los recursos suficientes para adelantar las obras de recuperación.

La declaratoria también busca gestionar recursos para adquirir maquinaria amarilla y fortalecer la capacidad de respuesta ante una eventual emergencia relacionada con el volcán Puracé, especialmente en las zonas orientales del municipio.

Jair Florez, director de la Oficina de Gestión del Riesgo de Popayán, señaló que otra de las situaciones que preocupa a las autoridades son los incendios forestales, frente a los cuales se mantienen activos los planes de contingencia junto con los organismos de socorro.

En la ciudad y su zona rural ya se han registrado más de 800 casos.

La declaratoria permitirá avanzar en las gestiones ante la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo con el propósito de atender a la población afectada y fortalecer la capacidad de respuesta institucional frente a las diferentes emergencias.