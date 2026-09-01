Asesinan a líder comunal en el Cañón del Micay en Cauca

Argelia, Cauca

Un líder comunal fue asesinado en el cañón del Micay, en zona rural del municipio de Argelia, Cauca. Se trata de Manuel España, cuyo cuerpo fue encontrado junto al de otro hombre en el corregimiento de El Plateado.

España estaba vinculado a la Junta de Acción Comunal de Pambilar y se desempeñaba como presidente de la Junta de Acción Comunal de Llano Alto y fiscal de Asocomunal del corregimiento de La Emboscada.

El líder era reconocido por su trabajo en defensa de los derechos y el bienestar de las comunidades del sector de Llano Alto, en esta zona rural de Argelia.

De acuerdo con Indepaz, los cuerpos de las dos víctimas fueron encontrados con signos de violencia. Por ahora, se desconocen las circunstancias en las que ocurrió el homicidio y los responsables son materia de investigación.

Leonardo González, coordinador de Indepaz, señaló que en Argelia existe una alerta temprana emitida por la Defensoría del Pueblo y un informe de seguimiento que advierten sobre el riesgo para las comunidades debido a las disputas entre grupos armados por el control territorial.

“En Argelia ya la Defensoría del Pueblo había emitido una alerta temprana en 2024 y un informe de seguimiento en 2025, donde se identifica un alto riesgo por las disputas entre el ELN, el Frente Carlos Patiño y el Frente Diomer Cortés por el control territorial y el control social de estos grupos armados contra las comunidades”, explicó González.

El coordinador de Indepaz agregó que estas confrontaciones han generado la instalación de minas antipersonal, restricciones a la movilidad, vinculación forzada de niños, niñas y adolescentes, además de amenazas y homicidios contra líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos.

Con el asesinato de Manuel España, ya son 99 líderes sociales asesinados en Colombia durante 2026, de acuerdo con el registro de Indepaz.

En el departamento del Cauca, la cifra asciende a 20 líderes asesinados en lo corrido del año.