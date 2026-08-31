Reactivan en Popayán millonaria recompensa por los responsables de los ataques contra Urbaser

Entre abril y mayo de este año dos vehículos recolectores de la empresa de aseo fueron incinerados por hombres armados en la vereda La Yunga. Crédito: Suministrada.

Popayán - Cauca

La alcaldía de Popayán reactivó la recompensa de 80 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables de los ataques contra la empresa de aseo Urbaser.

Las acciones violentas no han permitido desarrollar a cabalidad la prestación del servicio público de aseo en la ciudad blanca.

El último ataque tuvo lugar en el kilómetro dos en la vía Popayán – Timbío donde dos hombres armados lanzaron explosivos contra las instalaciones de Urbaser que afortunadamente no dejaron víctimas, pero si daños materiales.

Previamente, entre abril y mayo de este año dos vehículos recolectores fueron incinerados por hombres armados en la vereda La Yunga, cerca al relleno sanitario y en mayo, otro camión fue atacado con arma de fuego.

Reinel Polanía, secretario de gobierno de Popayán, informó que tanto la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación realizan actividades conjuntas para avanzar en las investigaciones.

“También, en consejo de seguridad con autoridades militares, de policía y administrativas confirmamos la reactivación de la recompensa, por parte de la administración municipal de hasta 80 millones de pesos, por información que conduzca al esclarecimiento y la captura de los responsables de este hecho”, dijo el funcionario.

Entre tanto, Urbaser puntualizó que atacar la infraestructura necesaria para la prestación del servicio público de aseo “constituye una grave vulneración a los principios del Derecho Internacional Humanitario en tanto afecta un servicio esencial para la población, compromete la salud pública, la seguridad ambiental y las condiciones básicas de saneamiento en Popayán”.

En su momento, las autoridades responsabilizaron con presuntos responsables de las acciones violentas contra Urbaser al ELN.