Declaran alerta roja en el río San Jorge por intensas lluvias en Córdoba. Foto: cortesía (suministrado a La W - referencia)

Montería

El Centro de Pronóstico y Alertas Tempranas de La Mojana informó que “en este momento, la cuenca del Alto San Jorge se encuentra en alerta roja debido a los altos niveles registrados en el río, asociados a la creciente generada por la activación de las lluvias del fin de semana, la cual se encuentra transitando entre Montelíbano y Marralú (Ayapel) y la probabilidad de nuevas crecientes entre hoy (1 de septiembre) y mañana (2 de septiembre)”.

“Se recomienda a las comunidades no bajar la guardia y mantenerse informadas a través de los canales oficiales”, agregaron las autoridades ambientales.

Cabe recordar que las lluvias acompañadas de vientos huracanados generaron emergencia en varios municipios de Córdoba y Sucre durante la madrugada de pasado 30 de agosto.

La Gobernación de Córdoba aseguró que los 30 municipios permanecen bajo monitoreo, especialmente los municipios de Cotorra, San Antero y San Bernardo del Viento, donde cerca de 100 viviendas se quedaron sin techo, afectando a igual número de familias, según los datos preliminares entregados por la Defensa Civil.