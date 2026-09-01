Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

01 sep 2026 Actualizado 22:44

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Montería

Declaran alerta roja en el río San Jorge por intensas lluvias en Córdoba

Las autoridades recomiendan especial atención en los municipios de Ayapel y Montelíbano

Declaran alerta roja en el río San Jorge por intensas lluvias en Córdoba. Foto: cortesía (suministrado a La W - referencia)

Declaran alerta roja en el río San Jorge por intensas lluvias en Córdoba. Foto: cortesía (suministrado a La W - referencia)

Declaran alerta roja en el río San Jorge por intensas lluvias en Córdoba. Foto: cortesía (suministrado a La W - referencia)
Montería
Añadir Caracol Radio en Google

Montería

El Centro de Pronóstico y Alertas Tempranas de La Mojana informó que “en este momento, la cuenca del Alto San Jorge se encuentra en alerta roja debido a los altos niveles registrados en el río, asociados a la creciente generada por la activación de las lluvias del fin de semana, la cual se encuentra transitando entre Montelíbano y Marralú (Ayapel) y la probabilidad de nuevas crecientes entre hoy (1 de septiembre) y mañana (2 de septiembre)”.

Se recomienda a las comunidades no bajar la guardia y mantenerse informadas a través de los canales oficiales”, agregaron las autoridades ambientales.

Más información

Cabe recordar que las lluvias acompañadas de vientos huracanados generaron emergencia en varios municipios de Córdoba y Sucre durante la madrugada de pasado 30 de agosto.

La Gobernación de Córdoba aseguró que los 30 municipios permanecen bajo monitoreo, especialmente los municipios de Cotorra, San Antero y San Bernardo del Viento, donde cerca de 100 viviendas se quedaron sin techo, afectando a igual número de familias, según los datos preliminares entregados por la Defensa Civil.

Claudia Hernández

Claudia Hernández

Abogada y periodista. Trabajó en W Radio durante 9 años y actualmente es corresponsal del Sistema Informativo...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir