Más de 800 policías blindan celebración de Amor y Amistad en cinco municipios de Córdoba. Foto: Policía.

Montería

El comandante de la Policía Metropolitana de Montería, coronel Héctor Ruiz, informó que para este fin de semana de Amor y Amistad se dispuso de un robusto dispositivo de seguridad que vincularía a más de 800 uniformados de todas las especialidades para garantizar el normal desarrollo de esta celebración.

“Invitamos a la ciudadanía al buen comportamiento, al consumo de licor mesurado y a la tolerancia. De acuerdo con los análisis que hemos realizado de los años 2023, 2024 y 2025, este es uno de los fines de semana con mayor incidencia de violencia por intolerancia. Por eso, el llamado es a disfrutar con calma”, dijo el uniformado.

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Asimismo, sostuvo que los controles serán intensos en el norte de Montería ante los casos de hurto registrados en los últimos días. La seguridad se reforzará especialmente en la zona gastronómica.

“Nos están llegando ‘delincuencia importada’, vienen de otras ciudades y nos están generando afectación con el hurto a residencias en el norte de Montería. Estamos haciendo un trabajo conjunto para tener un blindaje y poder neutralizar a estos delincuentes que estén afectando la seguridad”, informó el uniformado.

Cabe recordar que, uno de los casos se registró recientemente en el barrio Monteverde, donde fue hurtada una camioneta que posteriormente se recuperó en Tolú Viejo, Sucre.

Las acciones de seguridad contemplarían puestos de control móviles, patrullajes y presencia en corredores viales, además de puntos comerciales.

El Área Metropolitana de Montería comprende los municipios de Montería, Cereté, Ciénaga de Oro, San Carlos y San Pelayo.