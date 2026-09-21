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21 sep 2026 Actualizado 16:15

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“El tema de inversión aún no está claro”: gobernador de Córdoba sobre presupuesto para emergencia

El mandatario departamental dijo que en los próximos días tendrán una mesa de trabajo con el Gobierno Nacional para definir un plan que permita superar la crisis que dejó el paso del frente frío en febrero de 2026

Erasmo Zuleta, gobernador de Córdoba. Foto: tomada de @ErasmoZB.

Erasmo Zuleta, gobernador de Córdoba. Foto: tomada de @ErasmoZB.

Erasmo Zuleta, gobernador de Córdoba. Foto: tomada de @ErasmoZB.
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El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, dijo que aún se analiza el presupuesto que habría dejado el gobierno del expresidente Gustavo Petro para superar la emergencia generada por las inundaciones en el departamento. El mandatario insistió en que la inversión no estaría clara porque no tendrían información de cuánto se recaudó y cuánto se ejecutó.

El tema de la inversión aún no está claro. Uno de los temas a abordar es saber cuánto fue lo recaudado, lo que hay en la cuenta y cuánto ejecutó el gobierno anterior. Al parecer, hay unas partidas que fueron comprometidas o ejecutadas y hoy no sabemos qué fue lo que se hizo”, sostuvo el mandatario departamental.

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El gobierno saliente dejó un plan de trabajo que no fue concertado con alcaldes, gobernadores de los departamentos afectados y hoy todavía se desconoce que se va a hacer”, agregó.

Finalmente, informó que esperan una nueva mesa de trabajo con el Gobierno Nacional para definir una hoja de ruta que permita superar la emergencia en Córdoba, donde más de 90.000 familias resultaron damnificadas. El gobernador insistió en que aún no estaría en firme el supuesto recorte de 1.9 billones de pesos para atender la crisis.

Claudia Hernández

Claudia Hernández

Abogada y periodista. Trabajó en W Radio durante 9 años y actualmente es corresponsal del Sistema Informativo...

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