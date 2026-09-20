Dos municipios de Córdoba son atendidos con carrotanques por falta de agua potable. Foto: prensa Gobernación de Córdoba.

Montería

La Gobernación de Córdoba informó que mantiene la distribución de agua potable en municipios como Puerto Escondido y Los Córdobas, donde hay desabastecimiento. La situación empeoró en ambas jurisdicciones tras el paso del frente frío en febrero de 2026.

“En el municipio de Puerto Escondido, se ha suministrado un total de 960.000 litros de agua distribuidos en zonas rurales y urbanas del municipio. En la zona rural, la atención ha llegado a las veredas Sitio Viejo, Miramar, Nuevo Horizonte, Culebra Perdida y El Chorrillo. En el casco urbano, los carrotanques han abastecido a los sectores El Centro, 11 de Enero, Las Marías, Las Juanitas, 11 de Noviembre, Simón Bolívar, Ciudad Futuro, El Carmen y La Bahía”, sostuvo la administración departamental.

“En el caso de Los Córdobas, el suministro acumulado asciende a 928.000 litros de agua. En la zona rural, la distribución ha llevado al corregimiento El Ébano, la vereda Contrapunto y el corregimiento de Puerto Rey. En el casco urbano, los barrios Galilea, Estación de Bombeo, El Minuto de Dios, sector La Playa, Villa Luz, Villa Cata, Centro, Barrio Arriba y Comuna 5 han recibido el servicio de forma continua”, agregó.

Las autoridades sostuvieron que la distribución de agua potable mediante carrotanques hace parte de la estrategia continua de atención hídrica que se mantiene activa desde el primer día de la emergencia, en febrero pasado. “Cada carrotanque tiene capacidad de 20.000 litros y recorre diariamente los municipios del departamento, priorizando las comunidades con mayor vulnerabilidad”, detalló la administración departamental.

“Mientras en el departamento haya familias con dificultades para acceder al agua potable, los carrotanques van a seguir rodando. Esta es una acción que, junto a las obras de maquinaria amarilla, no tiene pausa en el gobierno departamental”, reiteró el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta.

En la actualidad, estos municipios esperan la puesta en marcha de un millonario acueducto que lleva cerca de 8 años en ejecución y aún no se entrega por parte de Aguas de Córdoba.