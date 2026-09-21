Entregan renovado Parque de La Paz en el norte de Montería: habría costado más de $6.000 millones

Entrega renovado Parque de La Paz en el norte de Montería: la obra habría costado más de $6.000 millones. Foto: prensa Gobernación de Córdoba.

Montería

El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, inauguró recientemente el Parque de la Paz, una obra que representaría un cambio simbólico en el norte de la ciudad de Montería, donde antes el sector se conocía como el ‘Parque de Mancuso’ debido a que el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso vivió por años en la zona, ubicada en el barrio La Castellana.

Zuleta Bechara resaltó que este nuevo escenario recreodeportivo promete incentivar la práctica de diferentes disciplinas deportivas, integrar a los vecinos y fortalecer la sana convivencia.

“Estos espacios no son una simple infraestructura física para el deporte y la recreación, estos espacios nos unen. De ahora en adelante este será el parque de La Paz, porque estos espacios lo que generan es eso, bienestar, integración y oportunidades para todos”, dijo el mandatario departamental.

La obra incluiría un aérea de más de 8.000 metros cuadrados, en los que ha dispuesto espacios para la práctica de disciplinas como fútbol, patinaje, béisbol, baloncesto, taekwondo, running, entre otros, beneficiando a más de 50 mil habitantes de los barrios Castilla La Nueva, La Castellana y zonas aledañas.

Los diseños del nuevo Parque de La Paz fueron construidos en el marco de la estrategia “Píntala, juntos la coloreamos”.

“Esto gracias a ustedes porque aquí estuvimos y lo diseñamos juntos, porque lo que quiero es que ustedes vivan mejor y que el deporte crezca”, precisó el mandatario departamental.

Tras lo expuesto, Dora Mejía, residente del sector sostuvo que “se hizo lo que nosotros queríamos, porque hay varias disciplinas que se pueden practicar acá. Los vecinos estamos dispuestos para hacer lo necesario y cuidarlo, porque no vamos a dejar dañar este parque”.

Para esta obra, desde la administración departamental se habrían destinado cerca de $6.071 millones. “Se construyeron una cancha múltiple para baloncesto, zona de patinaje recreativo, jaula de bateo, áreas de calistenia, gimnasio biosaludable, juegos infantiles, senderos peatonales y de trote y una plazoleta multifuncional”.

“El proyecto también contempló módulos comerciales con batería sanitaria, mobiliario urbano, amplias zonas verdes y criterios de accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad”, concluyó la administración departamental.