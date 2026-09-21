Anuncian cerca de $8.000 millones para construcción de ecoparque del Cerro Colosiná en Córdoba

Montería

El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, anunció la construcción de un ecoparque en el Cerro Colosiná, una reserva natural del departamento que abarcaría más de 600 hectáreas en el municipio de San Carlos. El proyecto representaría una inversión cercana a los $8.000 millones.

“Se trata de una obra que promete convertir el paisajismo de este lugar en una verdadera experiencia turística, que cautive a propios y visitantes, y genere empleos alrededor de este renglón de la economía. Este Cerro de Colosiná será uno de los grandes destinos del departamento de Córdoba”, dijo el mandatario departamental.

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“Por cada turista que llega se generan entre cinco y seis empleos, por eso mi satisfacción es que haya empleo de calidad para la gente de San Carlos. Hoy les anuncio esta gran inversión que se convertirá en la obra que desarrollará y transformará a este municipio”, agregó.

La millonaria inversión anunciada por la administración departamental incluiría estudios, diseños y obras físicas.

“Durante el acto en el que fue anunciado el proyecto, la empresa Aqualia, encargada de la operación del servicio de acueducto y alcantarillado, también se comprometió a hacer efectiva una inversión para optimizar la infraestructura de saneamiento del municipio y avanzar en la solución de los problemas de reboses de aguas residuales que afectan a la comunidad”, detalló la administración departamental.

Asimismo, sostuvo que “cerca de $1.600 millones destinará la empresa para optimizar más de 10 kilómetros de redes de alcantarillado, dos estaciones de aguas residuales y una laguna de oxidación en la zona urbana. Las obras iniciarían en diciembre del presente año, y se estima que tendrán una duración de 6 meses”.

Cerro Colosiná, San Carlos, Córdoba. Foto: cortesía Juan Travesías. Ampliar Cerro Colosiná, San Carlos, Córdoba. Foto: cortesía Juan Travesías. Cerrar