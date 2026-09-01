Cárcel para presunto abusador sexual en serie en Montería: habría atacado a nueve mujeres

Montería

La Fiscalía General de la Nación reveló el caso de un presunto abusador sexual en serie en Montería, Córdoba, que entre 2019 y 2024 habría sometido a vejámenes sexuales a nueve mujeres, cuyas edades oscilaban entre los 11 y los 24 años.

“De acuerdo con la investigación, Kevin Andrés Caro Vásquez, al parecer, aprovechó su actividad como mototaxista para acercarse a las víctimas cuando esperaban transporte. Una vez iniciaban el recorrido, les decía que debía recoger medicamentos o encomiendas y, con ese argumento, desviaba la ruta”, reveló la Fiscalía.

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“Así, presuntamente, las llevaba hasta zonas boscosas y apartadas, entre estas las lagunas de oxidación cercanas al sector del Rancho del INAT, el Humedal Berlín y los barrios El Poblado y El Dorado. En estos lugares habría cometido las agresiones sexuales”, agregó.

Asimismo, el ente investigador reveló que “los nueve casos fueron relacionados a partir de muestras de ADN, entrevistas, testimonios, informes médicos, videos y fotografías, entre otros elementos materiales probatorios recopilados durante las labores investigativas”.

Por estos hechos, una fiscal del Centro de Atención a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) de la Seccional Córdoba le imputó los delitos de acceso carnal violento, acto sexual violento, acceso carnal abusivo y actos sexuales con menor de 14 años. Los cargos no fueron aceptados.

“Este hombre se encuentra actualmente privado de la libertad en cumplimiento de una condena de 16 años de prisión por hechos relacionados con delitos sexuales”, concluyó el ente investigador.