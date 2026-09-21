Montería se alista para el Día sin Carro: estas son las medidas dispuestas para el 22 de septiembre. Foto: suministrada a Caracol Radio.

Montería

La ciudad de Montería se alista para vivir una nueva jornada del Día sin Carro. La administración municipal estableció el 22 de septiembre como un “día sostenible”, pues se promoverán formas de transporte que contribuirían con el medio ambiente y generarían espacios para que peatones y ciclistas.

“La medida, establecida mediante el Decreto 0370 de 2026, regirá entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m. y restringirá la circulación de vehículos automotores que utilicen combustibles fósiles dentro del perímetro urbano, salvo las excepciones contempladas en el decreto”, informó la Alcaldía de Montería.

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Cierres especiales:

Durante la jornada, se desarrollarían actividades ambientales, recreativas y deportivas.

“Como parte de la programación, habrá cierres especiales desde las 6:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. en la Avenida Primera, entre calles 21 y 37; en la carrera 7, entre la Avenida Circunvalar Sur y la calle 41; y en las carreras 8 y 8A, desde la Avenida Circunvalar Sur hasta la calle 41”, sostuvo la Alcaldía de Montería.

Excepciones:

“El decreto contempla excepciones para el transporte público de pasajeros, transporte escolar, vehículos funerarios, transporte de alimentos, medicamentos e insumos médicos, servicios domiciliarios y de mensajería, vehículos de emergencia y organismos de socorro, autoridades y organismos de seguridad, vehículos de servicios públicos y otros servicios esenciales establecidos en la norma. También podrán circular vehículos 100 % eléctricos o con sistemas de propulsión de hidrógeno”, informó la administración municipal.

“Asimismo, podrán movilizarse vehículos destinados al transporte de personas con discapacidad cuando estas se encuentren a bordo y se cumplan las condiciones establecidas, así como aquellos que deban circular por situaciones debidamente justificadas de fuerza mayor o caso fortuito”, agregó.

Durante la aplicación de la medida estará prohibida la circulación de motocicletas con acompañante o parrillero, “salvo la excepción establecida para los organismos de inteligencia, defensa y seguridad del Estado en ejercicio de sus funciones”.

¿Dónde no aplicará la restricción?

La Alcaldía de Montería informó que “la restricción general no aplicará en el corredor comprendido entre la Glorieta de Mocarí – Segundo Anillo Vial (Variante Mocarí) – Glorieta Terminal de Transportes – Glorieta Monumento a la Ganadería y vía Montería–Planeta Rica”.

Más de 80.000 vehículos dejarían de circular durante la jornada del Día sin Carro en la ciudad de Montería.

“Las autoridades de Tránsito y Policía estarán encargadas de realizar los controles correspondientes durante la jornada y de aplicar las medidas establecidas ante el incumplimiento de las restricciones”, concluyeron las autoridades.