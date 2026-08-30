Fuertes lluvias y vientos causan fallas de energía en municipios de Sucre y Córdoba y afectan vías

Sincelejo

Las intensas lluvias acompañadas de fuertes vientos registradas durante las últimas horas en los departamentos de Sucre y Córdoba provocaron afectaciones en el servicio de energía eléctrica, bloqueos viales por caída de árboles y daños en viviendas e infraestructura en diferentes municipios de ambas jurisdicciones.

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La empresa Afinia reportó que al menos 22 municipios resultaron afectados por interrupciones parciales o totales del servicio de energía debido a las condiciones climáticas adversas. Cuadrillas técnicas fueron desplegadas para adelantar las labores de restablecimiento del fluido eléctrico.

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Además de las fallas en el servicio, las lluvias generaron emergencias en varios corredores viales. En la carretera que comunica a Toluviejo con Sincelejo, en Sucre, se presentó la caída de varios árboles que obstaculizaron el tránsito vehicular. Una situación similar se registró en la Troncal de Occidente, entre Los Palmitos y el sector de El Bongo, donde también se reportaron árboles caídos sobre la vía.

Organismos de socorro, bomberos, voluntarios y personal de atención de emergencias trabajan en la remoción del material vegetal para restablecer completamente la movilidad en estos corredores estratégicos para la subregión.

Las autoridades también recibieron reportes de voladura de techos, caída de estructuras livianas, daños en redes eléctricas y afectaciones a viviendas en distintos municipios, producto de los vendavales asociados al sistema lluvioso.

Municipios afectados en Sucre

Según el reporte entregado por Afinia, las fallas en el servicio eléctrico se presentan en sectores de Sincelejo y en los municipios de:

San Onofre

Santiago de Tolú

Coveñas

Ovejas

San Antonio de Palmito

Toluviejo

Betulia

El Roble

Corozal

Morroa

Colosó

Chalán

En total, son 12 municipios sucreños con afectaciones en el suministro de energía.

Municipios afectados en Córdoba

En Córdoba, la compañía distribuidora de energía informó afectaciones en:

San Pelayo

Cotorra

Santa Cruz de Lorica

San Antero

Momil

Purísima

San Bernardo del Viento

Moñitos

Ciénaga de Oro

Chimá

En total, son 10 municipios cordobeses impactados por las condiciones climáticas.

Las autoridades mantienen el monitoreo de las emergencias y recomendaron a la población extremar las medidas de prevención ante la posibilidad de nuevas lluvias y fuertes vientos durante las próximas horas, mientras continúan las labores para restablecer el servicio de energía y atender las afectaciones reportadas en ambos departamentos.