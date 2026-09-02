El coronel Carlos Giraldo Duque asumió el mando de la Décima Primera Brigada del Ejército Nacional. Foto: prensa Gobernación de Córdoba.

Montería

La Décima Primera Brigada del Ejército Nacional con base en la ciudad de Montería tiene nuevo comandante. Se trata del coronel Carlos Andrés Giraldo Duque, quien llega al comando con 28 años al servicio de las fuerzas militares y experiencia en territorios como Antioquia, Meta y Bogotá. El uniformado llega en reemplazo del brigadier general Óscar del Cristo Díaz Montiel.

“El comandante entrante de la Brigada 11 es oficial del Arma de Infantería, profesional en Ciencias Militares, con 28 años de servicio activo, tiempo en el cual se ha destacado por su liderazgo, disciplina y alto grado de responsabilidad en atención a los objetivos del Comando Superior, lo que le ha permitido contribuir al fortalecimiento de la Fuerza Pública y la seguridad nacional”, informó la Décima Primera Brigada del Ejército Nacional.

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“La misión del nuevo comandante de la Brigada 11 es preservar la seguridad y bienestar de las comunidades de los departamentos de Córdoba, Sucre y la subregión del Bajo Cauca antiqueño, objetivo que pretende alcanzar trabajando de forma articulada con las autoridades locales y demás instituciones de la Fuerza Pública”, agregó.

Por su parte, el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, destacó la trayectoria del uniformado y solicitó dar continuidad al trabajo articulado.

“Hay que trabajar desde el primer día, de manera articulada para que le vaya bien a él, a la Fuerza Pública y al departamento. Éxitos en su gestión, aquí cuenta conmigo para acompañarlo”, expresó el gobernador.

De acuerdo con lo establecido, el nuevo comandante de la Décima Primera Brigada se ha sido condecorado con la Medalla de Servicios Distinguidos en Orden Público por primera vez, la Medalla Militar Herido en Acción por primera vez y la Medalla Militar Campaña del Sur.