Una persona muerta y daños en viviendas e infraestructura eléctrica deja vendaval en Córdoba

Montería

Como Manuel Vicente de Hoyos Barboza fue identificado el concejal del movimiento Creemos, quien murió tras sufrir una descarga eléctrica en medio de las intensas lluvias y vientos huracanados registrados en la madrugada del 30 de agosto en Córdoba. El caso se reportó en Cotorra, donde la administración municipal lamentó el hecho.

“La Alcaldía de Cotorra y el honorable Concejo lamentan profundamente el fallecimiento del honorable concejal Manuel Vicente de Hoyos Barboza. Honraremos solemnemente su memoria, servicio y compromiso con nuestra comunidad”, informó la Alcaldía de Cotorra.

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La administración departamental dijo que, además de Cotorra, San Antero también registró daños en viviendas e instituciones educativas. Asimismo, se reportó la caída de árboles y daños en la infraestructura eléctrica.

“En Cotorra, el reporte del municipio indica que hay viviendas destechadas, daños en paredes y en las redes eléctricas. El Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD) fue activado y adelanta el censo y la cuantificación de los daños. En este municipio, además, se reportó el fallecimiento de una persona por contacto con una red eléctrica caída”, detalló la Gobernación de Córdoba.

“En San Antero, tanto en la zona urbana como rural, el vendaval ocasionó afectaciones en viviendas, caída de postes y redes eléctricas, así como daños en instituciones educativas y establecimientos de comercio. De igual forma, en este municipio se activó el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres y se mantiene abierto el proceso de evaluación para determinar la totalidad de las afectaciones registradas en esta localidad”, agregó.

Asimismo, explicó que “estos eventos se presentan en medio del tránsito de una onda tropical por la región Caribe, que puede generar condiciones de inestabilidad atmosférica, lluvias y fuertes vientos. La Gobernación mantiene el monitoreo de las condiciones meteorológicas y la articulación permanente con los municipios y organismos de socorro”.

Frente a la afectación en la infraestructura eléctrica, las autoridades departamentales hicieron un llamado a la comunidad para evitar más hechos lamentables en el departamento.

“Hacemos el llamado a la comunidad para que tenga precaución y evite acercarse a cables en el suelo, postes, árboles o estructuras que hayan resultado afectadas. Ante cualquier situación de riesgo, se recomienda reportarla inmediatamente a los organismos de socorro y autoridades locales”, destacó.

Finalmente, resaltó que se mantiene el monitoreo en los 30 municipios de Córdoba teniendo en cuenta las actuales condiciones climáticas que, preliminarmente, han afectado a más de 100 familias cordobesas.

Afectaciones en Cotorra. Foto: Alcaldía de Cotorra, Córdoba. Ampliar Afectaciones en Cotorra. Foto: Alcaldía de Cotorra, Córdoba. Cerrar

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