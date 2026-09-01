Incendio arrasa con bodega en Fontibón: varios camiones resultaron afectados

En horas de la madrugada de este martes se presentó un incendio en un establecimiento de comercio en la Avenida Ciudad de Cali con Calle 17.

De acuerdo con los Bomberos de Bogotá no hay personas lesionadas en lugar, pero varios vehículos que se encontraban dentro de la bodega se incineraron por la fuerza del fuego.

Sobre las 7:00 de la mañana las unidades de atención reportaron que ya tenían el control del incidente en 98%.

Por ahora, las autoridades inician la remoción de escombros y control de puntos calientes.