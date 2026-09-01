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01 sep 2026 Actualizado 12:22

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Incendio arrasa con bodega en Fontibón: varios camiones resultaron afectados

Tras los hechos no se registraron personas lesionadas.

Bogotá
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En horas de la madrugada de este martes se presentó un incendio en un establecimiento de comercio en la Avenida Ciudad de Cali con Calle 17.

De acuerdo con los Bomberos de Bogotá no hay personas lesionadas en lugar, pero varios vehículos que se encontraban dentro de la bodega se incineraron por la fuerza del fuego.

Sobre las 7:00 de la mañana las unidades de atención reportaron que ya tenían el control del incidente en 98%.

Por ahora, las autoridades inician la remoción de escombros y control de puntos calientes.

Maria Alejandra Uribe

Maria Alejandra Uribe

Periodista egresada de la Universidad del Rosario. Estudiante de la especialización de Comunicación...

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