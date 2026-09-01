El 1 de septiembre comienza a funcionar el carril preferencial de la calle 63 en Bogotá. Foto: Secretaría de Movilidad.

Bogotá D.C

Este martes 1 de septiembre inicia la fase pedagógica del carril preferencial de la calle 63, en ambos sentidos, entre las carreras 68 y 112. La Secretaría Distrital de Movilidad anunció que hasta el 20 de septiembre, los conductores que bloqueen o usen de manera indebida este carril recibirán orientación sobre las condiciones de circulación del corredor y comparendos pedagógicos.

El objetivo de la fase es que los conductores conozcan la señalización, comprendan el funcionamiento del carril y se adapten a las nuevas condiciones antes del inicio de la etapa sancionatoria.

Ya será a partir del 21 de septiembre que los vehículos que bloqueen o invadan indebidamente el carril preferencial podrán recibir un comparendo con una sanción económica de $633.200 pesos.

Carril preferencial busca priorizar recorridos del transporte público

El carril preferencial busca que los buses zonales tengan un espacio que les permita avanzar con mayor facilidad y reducir los tiempos de recorridos. Solo en este tramo, cerca de 7.000 usuarios del transporte público se movilizan diariamente, por lo que el propósito es mejorar los desplazamientos.

Los taxis, vehículos particulares, motocicletas y vehículos de transporte especial no pueden circular por este carril, excepto en situaciones específicas: