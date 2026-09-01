Capturan a hombre de rastas que atacaba con arma blanca a transeúntes en Unicentro

Por medio de las redes sociales, un hombre denunció la agresión de su padre con un cuchillo sobre la Avenida 127, en el norte de Bogotá. El hombre fue atendido de inmediato debido a la gravedad de sus lesiones.

“El pasado 25 de agosto iba con mi padre sobre las 6:30 PM buscando salir a la estación de TransMilenio y nos fuimos por toda la Av. 127 porqué creímos que era más seguro. Sin embargo, enfrente de la iglesia cristiana confraternidad de Unicentro un tipo alto, moreno, con rastas atacó a mi papá sin mediar palabra con una arma cortó pulsante varias vece2, relató el hombre.

De acuerdo, con el hombre, a su padre lo salvó tener un holter, ya que el impacto de las heridas fue recibido por el aparato.

Antes esta situación y el miedo de la comunidad del sector, la Policía Metropolitana actuó y de nuevo capturó a este hombre que sería habitante de calle.

Las agresiones y capturas del hombre

De acuerdo con el registro de las autoridades el hombre ha sido capturado cuatro veces pro agresiones.