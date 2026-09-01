Capturan a hombre de rastas que atacaba con arma blanca a transeúntes en Unicentro
️Esta persona de 40 años de edad, la Policía de Bogotá la ha capturado cuatro veces por el delito de lesiones personales y siempre ha quedado en libertad.
Por medio de las redes sociales, un hombre denunció la agresión de su padre con un cuchillo sobre la Avenida 127, en el norte de Bogotá. El hombre fue atendido de inmediato debido a la gravedad de sus lesiones.
“El pasado 25 de agosto iba con mi padre sobre las 6:30 PM buscando salir a la estación de TransMilenio y nos fuimos por toda la Av. 127 porqué creímos que era más seguro. Sin embargo, enfrente de la iglesia cristiana confraternidad de Unicentro un tipo alto, moreno, con rastas atacó a mi papá sin mediar palabra con una arma cortó pulsante varias vece2, relató el hombre.
De acuerdo, con el hombre, a su padre lo salvó tener un holter, ya que el impacto de las heridas fue recibido por el aparato.
Antes esta situación y el miedo de la comunidad del sector, la Policía Metropolitana actuó y de nuevo capturó a este hombre que sería habitante de calle.
Las agresiones y capturas del hombre
De acuerdo con el registro de las autoridades el hombre ha sido capturado cuatro veces pro agresiones.
- 15 de diciembre del año 2025, en la calle 125 con carrera 19, en eso momento agredió en el rostro a un ciudadano que transitaba por el sector.
- 30 de enero del 2026, calle 140 con carrera 18, lesionó a la altura del cuello a un ciudadano.
- 27 de febrero del 2026, en la calle 134 con carrera 19, afectado recibe un golpe en el oído izquierdo.
- 19 de marzo del año 2016, fue capturado en la calle 122 con carrera 20, en esa ocasión había lesionado a un ciudadano con objeto contundente.
Maria Alejandra Uribe
Periodista egresada de la Universidad del Rosario. Estudiante de la especialización de Comunicación...