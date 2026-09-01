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01 sep 2026 Actualizado 00:55

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Barranquilla

Estos sectores de Barranquilla y Atlántico tendrán cortes de energía este martes

Los trabajos de la empresa Air-e iniciarán desde las 8:00 de la mañana.

Barrios sin luz en Barranquilla. Foto: Air-e Intervenida.

Barrios sin luz en Barranquilla. Foto: Air-e Intervenida.

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Este martes 1 de septiembre se realizarán trabajos eléctricos en diferentes sectores de Barranquilla y municipios del Atlántico, como parte de las obras para mejorar la infraestructura y la prestación del servicio de energía.

En el barrio San Francisco, en el norte de Barranquilla, se ejecutarán labores de desmonte de una red de media tensión entre las 8:21 a. m. y las 4:40 p. m. Durante este periodo se suspenderá el servicio en el sector de la calle 73 con carrera 66A para facilitar la intervención.

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Por su parte, en Villa del Rosario, específicamente en la calle 82C con carrera 27, se realizarán adecuaciones menores entre las 8:05 a. m. y las 5:55 p. m. Los trabajos hacen parte de las intervenciones programadas para el mantenimiento y optimización de las redes eléctricas.

En Sabanalarga, se instalarán postes en la calle 16 con carrera 6, en el barrio Jhon F. Kennedy, entre las 8:10 a. m. y las 4:00 p. m. Finalmente, en Usiacurí, se adelantarán obras en las calles 35 a 37A con carreras 18A1 y 18A3, en el barrio Caldas, entre las 8:30 a. m. y las 4:20 p. m.

Jesús Uribe

Jesús Uribe

Comunicador social y periodista, egresado de la Universidad Autónoma del Caribe, narrador de fútbol....

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