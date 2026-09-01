“Amo el Brexit, le da la libertad a Reino Unido que tiene Colombia”: Boris Johnson visita Bogotá

“Amo el Brexit, le da la libertad a Reino Unido que tiene Colombia”: Boris Johnson visita a Bogotá

Boris Johnson visita Colombia invitado por Innovación para el Desarrollo (I+D) para conversar con el expresidente Iván Duque sobre las vivencias que deja liderar, enfrentar crisis y tomar decisiones que pueden cambiar el rumbo de una nación, así como sobre las transformaciones geopolíticas que están redefiniendo el mundo.

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La presencia de Johnson en Colombia coincide con un momento particularmente complejo para la política británica especialmente, para el Partido Conservador, que él lideró y que gobernó el Reino Unido durante su mandato como primer ministro, entre 2019 y 2022. La colectividad atraviesa una profunda crisis de identidad y enfrenta la presión creciente de Reform UK, el partido de Nigel Farage, mientras intenta recuperar el respaldo de los votantes y volver a convertirse en una alternativa real de gobierno.

En materia internacional, el Reino Unido mantiene además una posición firme frente a Rusia y la guerra en Ucrania. El Gobierno de Burnham ha reafirmado su respaldo a Kiev y, a finales de agosto, Londres anunció un endurecimiento de las medidas contra las redes que ayudan a Rusia a evadir las sanciones. El Gobierno británico duplicó las multas por incumplimiento de las sanciones económicas.

En el programa 6AM W de Caracol Radio el ex primer ministro Boris Johnson, habló del Brexit, la situación de Colombia, la relación entre Ucrania e Israel entre otros temas.

Sobre Colombia:

“Amo Colombia, es cinco veces el tamaño del Reino Unido, un poco más pequeño en población, pero tiene mucho potencial. Resalto la belleza del paisaje, la riqueza de la naturaleza, los sonidos, los colores”.

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Brexit:

“Lo haría dos veces, amo el Brexit, fue lo correcto para el Reino Unido, amo el Brexit. Colombia es una gran democracia y el principio más importante en un país es que una persona pueda elegir a sus líderes libremente, quien hace las leyes, nos dice que la Unión Europea no es democrática y por eso considera que el Brexit es lo correcto porque el Reino Unido tiene un interés global en primer lugar y dos, tiene ese básico principio de la democracia”, dijo el ex primer ministro.

Agregó que Colombia tiene un sentido de libertad que le hace falta a Reino Unido y ese es el punto más importante. En la Unión europea se producen leyes que son malas y por eso en Colombia siente esa posibilidad de libertad. “El Brexit da esa libertad de hacer las cosas sin imposición. Esos pedazos de regulaciones de la Unión Europea”.

Ucrania:

“El Reino Unido debe apoyar a Ucrania hasta que gane porque es una guerra por su independencia, así como Colombia la tuvo de los españoles con ayuda británica. Colombia es un país libre y Ucrania también debe ser libre y entonces ese país no puede parar hasta que lo logre. Los ucranianos deben ser libres y el Reino Unido debe apoyar a Ucrania para que esto pase”.

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Sobre Netanyahu:

El ex primer ministro indicó que “No creo que el primer ministro Netanyahu deba ser acusado por crímenes de guerra. Sí se ve lo que pasó el 7 de octubre de 2023 con alrededor de 1.200 personas murieron, 251 secuestrados, Hay que mirar todo lo que hizo Hamas a esas personas al entrar al territorio israelí y fue una tragedia absoluta y lamento por eso la situación en Gaza pero Hamás lo que tiene que hacer es llegar a un acuerdo, ellos pudieron entregar a estos secuestrados al día siguiente y no lo hicieron, no pararon con esta situación, entonces ahora deben entregar las armas porque no es aceptable para Israel que ellos gobiernen con estas armas y pues deben aceptar la existencia del Estado israelí”, puntualizó.

¿Volvería a ser primer ministro?

Ante esta pregunta, el ex primer ministro Boris Johnson aseguró que en estos momentos está haciendo cosas que antes no podía hacer “como venir a Colombia de una forma apropiada para conocer, aprender español y viajar por el mundo”.

¿Cuándo es la charla en Bogotá?

La charla se llevará a cabo este domingo 6 de septiembre a las 3:00 p.m. en el World Trade Center, Calle 100 #8a-55 en Bogotá.

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