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01 sep 2026 Actualizado 13:51

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Cardenal Matteo Zuppi viajaría a Moscú en busca de reunión entre Vladimir Putin y Volodimir Zelenski

Además de la reunión entre Putin y Zelenski, se buscarían acciones humanitarias en medio de la guerra entre Rusia y Ucrania.

Cardenal Matteo Zuppi viajaría a Moscú en busca de reunión entre Vladimir Putin y Volodimir Zelenski

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Luego de la visita del arzobispo Paul Gallagher, fuentes de 6AM W confirmaron que el Vaticano aceptó la invitación de Rusia y el cardenal Matteo Zuppi viajará a Moscú.

La información suministrada por el embajador ruso ante la Santa Sede, Ivan Soltanovsky, detalló que la misión apuntaría a concretar acciones humanitarias y mantener una línea abierta que permitan crear las condiciones para volver al diálogo entre Rusia y Ucrania.

De esta manera, se estaría trabajando para un posible encuentro entre los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de Ucrania, Volodimir Zelenski.

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