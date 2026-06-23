Diez años después del Brexit: un país aún en transición

La economía británica ha perdido impulso: el crecimiento se redujo entre un 6 % y un 8 %, la libra no ha recuperado su valor previo al referéndum y la inversión extranjera está entre un 12 % y un 18 % por debajo de su potencial. La City de Londres también ha cedido influencia, pese al avance del FTSE 100, y muchas empresas han abandonado la bolsa londinense para mantener acceso al mercado europeo.

La inflación acumulada supera el 40 % desde 2016 y el comercio exterior se ha encarecido por los nuevos controles aduaneros.

A largo plazo, el intercambio comercial será un 15 % menor que si el país siguiera en la UE. En migración, la llegada de europeos cayó mientras aumentó la de países como India; la migración neta se redujo casi a la mitad el último año.

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En lo político, el Reino Unido ha encadenado seis primeros ministros en diez años. El actual líder, Keir Starmer, busca recomponer la relación con Bruselas sin volver al mercado único. Al mismo tiempo, Nigel Farage y Reform UK ganan fuerza con un discurso antiinmigración.

Paradójicamente, el país vuelve a mirar hacia Europa: en 2027 regresará a Erasmus+ y el 70 % de los británicos apoya un vínculo más estrecho con la UE.

Diez años después, el Brexit sigue siendo una herida abierta y un proceso en evolución que aún redefine el lugar del Reino Unido en el mundo.

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